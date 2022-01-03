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每10分30秒就有1人死於癌症！　高醫建置尖端質子治療中心

每10分30秒就有1人死於癌症！　高醫建置尖端質子治療中心
每10分30秒就有1人死於癌症！　高醫建置尖端質子治療中心

健康醫療網

2022-01-03 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】癌症蟬連國人十大死因39年榜首，高雄醫學大學附設中和紀念醫院治癌技術不斷精進，繼光子治療、核磁共振影像導引全方位放射線治療（MR-Linac）等尖端醫療外，更將引進並建置尖端高科技質子治療中心，邁向全新的抗癌時代，為國人的健康把關。

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惡性腫瘤居首　尖端醫療需求增

據衛生福利部統計，癌症（惡性腫瘤）已連續第39年高居國人死因榜首，2020年共奪走5萬多人寶貴生命，平均每10分30秒就有1人因癌症死亡，顯見癌症仍是國人揮之不去的噩夢。

高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，醫學日新月異，不斷研發延續生命的可能，讓人類可以勇敢地、好好地活下去。而質子治療是精準醫療，可就不同的癌症病人，量身打造個人化的醫療，協助病人維持生活品質、提高治癒率與存活期。

設備日新月異　治療更加精準

放射腫瘤科主任黃志仁表示，近年來質子治療的設備及技術不斷進步，其物理特性可減少腫瘤旁深部正常組織或器官的放射線劑量，進而減少治療的副作用，特別是兒童癌症、頭頸癌、肝癌、泌尿癌及其他癌症的放射治療，讓患者無需承擔開刀與麻醉的風險，在漫長的抗癌路上，可保存體力與維持生活品質。

南部尖端質子治療中心　提供高品質癌症治療

隨著人口老化及癌症發生率居高不下，為發展尖端高科技醫療，高醫附設中和紀念醫院在董事會及學校的大力支持下，將不惜投入重大經費購置最新型的質子治療設備，建置南部尖端質子治療中心，提供癌症病人最先進及高品質的癌症治療。



資料來源：健康醫療網 每10分30秒就有1人死於癌症！　高醫建置尖端質子治療中心

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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