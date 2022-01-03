台中北屯房市績優股出列　「崇德薈」機能、建設通吃

台中房市穩定成長，尤以十一期、十四期重劃區，因近國道一號、台74線等交通要道、加上生活機能強大、有多項重大建設進駐等優勢，成了近二年台中市發展的重點區域！鄰近的四張犁商圈，以泓瑞建設的「泓瑞崇德薈」來說，以總價優勢，1~3房規劃，引起消費者青睞。
生活中心/綜合報導
2022-01-03 17:00:00
「泓瑞崇德薈」位於四張犁商圈，右擁水湳、14期；左抱昌平、崇德、松竹商圈等，無論是吃喝逛買均十分方便；此外還享有四張犁公園的大片綠地，附近即將動工的漢神洲際娛樂商城、台中巨蛋等大型建設，成為建商推案的熱門區域，周邊14期推案價格已上看5字頭。
不僅有台中巨蛋、漢神洲際娛樂商城等重大區域利多，還有被視為美食華爾街的崇德路，已有包括：屋馬燒肉、老井燒肉、本格和牛、星巴克、萬客什鍋、築間火鍋、黑浮咖啡、青花驕、藏壽司等指標餐飲品牌進駐；可說已經是台中餐飲美食一級戰場，為區域內房產挹注強勁剛性購屋動能。
甫公開的「泓瑞崇德薈」，無論就地點、商圈、學區、價格上來說，均很難挑剔！此外，學區是很多家長擠破頭、想將孩子送進去就讀的仁美國小，對於重視孩子教育的小家庭來說，大大加分！
交通上，「泓瑞崇德薈」鄰近74號崇德匝道，可快速上74號，未來無論是前往台中高鐵站、連接國道一號、國道四號等均十分便捷。而「崇德路」又被視為進入台中市區主要道路，因此無論是對內或聯外可說佔盡優勢！
就產品本身來看，「泓瑞崇德薈」基地1743坪，將興建二棟每層九戶、高15層樓，以及一棟每層4戶、高14層樓的ＡＢＣ三棟大樓，全部313戶的社區。產品主要分為：1房21坪、 2房24~26坪、三房29~34坪，公設包括：社區大廳、閱覽室、多功能交誼廳、健身房、瑜伽教室等。值得一提的是：為了綠化美觀，特別將社區周圍退縮做為人行道，並進行綠化，外觀上呈現極具現代美學。