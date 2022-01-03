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自88年「健康食品管理法」上路以來，「健康食品」已成為法律名詞，需向衛生福利部申請查驗登記，提供科學證據佐證產品之安全性及保健功效，經審核通過取得許可證後，才可以稱為「健康食品」。而坊間常稱「保健食品」因未取得健康食品許可證，屬一般食品管理，雖然上市前並不用向衛生福利部申請許可，但業者還是應自主管理並符合食品安全衛生管理法及其相關規定。
無健康食品許可證 選稱健康食品恐觸法
若產品沒有取得健康食品許可證，宣稱為「健康食品」，會有觸法的疑慮。依「健康食品管理法」第6條規定，食品非依該法之規定，不得標示或廣告為健康食品；也就是說一般食品若不是健康食品但標示為「健康食品」，會違法並有刑責。
三要訣做得到 健康食品才有效
既然是「健康食品」，是不是吃越多就越健康？食藥署提醒消費者，對於食用「健康食品」，最重要是應考量自身需求，選擇適合自己的健康食品。做為一個聰明的消費者，應掌握健康食品選購「停」、「看」、「聽」三要訣：
1.「停」下－「冷靜思考是否確實有需要及對健康是否有幫助」
2.仔細「看」－閱讀包裝上之「標章及核准字號」、「警語」、「注意事項」、「建議攝取量」及該產品「保健功效」之實質意涵
3.「聽」－請教「醫師或營養師等專業人員」之建議，正確選購食用真正對自身狀況有助益的健康食品。
資料來源：健康醫療網 保健食品不等於健康食品！ 食藥署授選購要訣
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