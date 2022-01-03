特企／越冷越幸福！上萬民眾暖爆府前廣場花蓮幸福聖誕城
隨著聖誕假期的結束，花蓮幸福聖誕城也順利的在寒冬中完美落幕。今年雖遇到冷氣團影響氣溫驟降，但依舊無法阻止民眾前來活動現場共襄盛舉，由於適逢聖誕節恰好在星期六，讓花蓮一整週都瀰漫著聖誕假期的節慶感，人潮數突破往年，短短五天的市集活動便突破10萬人次，許多攤商準備的商品都銷售一空，如此亮眼的表現，可說是為花蓮的後疫情時代觀光產業，打下一劑強心針！整個縣府廣場前熱鬧非凡，即使在周末兩天碰到下雨，依舊無法澆熄大家想過節的心情，單日人數更是超越2萬人。
今年花蓮幸福聖誕城以傳遞愛為宗旨，透過不同市集的形式吸引民眾前來玩樂，其中「聖誕甜市集」以甜點為主題受到男女老少的喜愛，找來10間全台知名甜點品牌快閃擺攤，聚集許多民眾爭先品嚐，每攤都是市集結束前就全數售鑿完畢的狀態，根據現場許多攤商表示，本次活動都創下參與市集以來單日銷售的新高。
不只甜點市集，這回花蓮幸福聖誕城更打造特別的沉浸式市集「伯利恆小鎮」，以耶穌誕生背景為主題呈現一個跟其他地區不同面貌的節慶活動，讓民眾感受到聖誕節最初的幸福快樂。另外還有歐洲市集、胖卡市集等好逛好吃好玩的活動搭配，不禁當地人非常捧場，三天兩頭前來報到的熟悉面孔不勝枚舉，更成功吸引外地遊客慕名參與，連動帶起花蓮地區的觀光與餐飲業績。
沒參與到市集活動也沒有關係！今年花蓮幸福聖誕城打造的獨一無二熱門打卡景點：「聖誕甜禮盒」和「伯利恆小鎮」，將會持續展出至2022年1月2日，歡迎大家呼朋引伴，一起到花蓮體驗最特別的聖誕氛圍！