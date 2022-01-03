《單身即地獄》痴情男來賓驚爆是牛郎 激烈發言賭上性命
南韓熱門節目《單身即地獄》找來各行各業的6男6女約會搞曖昧，配對成功者可脫離「地獄島」至「天堂島」過上奢華生活，其中30歲男來賓崔時訓因長相神似演員李鍾碩，加上對宋智雅一片丹心而備受討論，豈料今（3日）卻爆出他是牛郎，崔時訓也立即用韓中2語言澄清。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-03 14:36:46
《單身即地獄》眾來賓在「地獄島」認識異性時，不得透露年齡與職業，配對成功者才可至「天堂島」向心儀對象提問。崔時訓是男來賓裡少數到過「天堂島」2次的男性，加上後期對人氣王宋智雅展開追求，即使得不到對方回覆，仍表示願意等待，痴情絕對的守候博得觀眾好感。
崔時訓現年30歲，節目中透露是服飾品牌老闆，但他其實也是名演員，目前已拍過5部網路劇，早已有知名度。近期傳出崔時訓曾是牛郎，他立即用翻譯機翻成中文，用中韓2語於微博解釋，他說：「最近因為單身地獄受到很多關注，出現了各種傳聞，真是心痛。首先從事實來說，我不是牛郎（鴨子）。活到現在一次都沒做過壞事，而是踏踏實實的活著。」
他文末更以性命作擔保，「我可以賭上我的性命。因為很多人關心，所以無論說什麼都難以說服，所以極端地使用了『生命』一詞，這一點非常抱歉。我絕對不是牛郎（做鴨的）。」
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