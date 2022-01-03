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袁惟仁傳變植物人「被議論又詆毀」　兒子忍了3年談怨恨

▲袁惟仁（左）傳出變植物人，兒子袁義（右）忍3年談怨恨。（圖／袁義IG、袁惟仁微博）
▲袁惟仁（左）傳出變植物人，兒子袁義（右）忍3年談怨恨。（圖／袁義IG、袁惟仁微博）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-01-03 15:33:05

知名音樂人袁惟仁（小胖老師）2018年在上海跌倒導致腦溢血，送醫後又發現有腫瘤，病情急轉直下，雖然後來病情漸漸穩定，但2020年再次因摔倒頭部重傷，近日還傳出被醫師判定植物人。袁惟仁的病情掀起外界關注，不少網友議論紛紛，讓兒子袁義身心疲倦，昨（2）日就透過IG限時動態，道出這3年來的心聲，表示酸民們的怨恨都只是浮雲，自己的思念才最為重要。

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袁義坦言這3年不斷在學習如何不在乎他人感受，儘管課題困難，但卻是人生必過關卡，而當他以為能面對詆毀、流言蜚語，或是輕鬆當玩笑看時，卻發現只是讓自己更封閉：「看了很多也想了很多，但敢說得卻越來越少，罵我評論我，我都可以笑著說無感，但是只要有人留言罵得不是我，而是我爸，就好想跟全世界說他的好，說他只是在休息，沒有做錯任何事。」

▲袁義不斷在學習如何不在乎他人感受。（圖／袁義IG）
▲袁義不斷在學習如何不在乎他人感受。（圖／袁義IG）
談起袁惟仁，袁義透露爸爸以往都只會在半夜回覆訊息，甚至是忙到凌晨才回到家，而現在沒有訊息也沒有爸爸打開家門的聲音，只能看著新聞下方的酸言酸語，袁義忍不住吐露思念之情：「恨啊、怨啊什麼的都好小，唯有我的想跟惦是最大的。」也期盼這世上的每個人都能保持善良，堅強喊話自己會好好做喜歡的事，讓爸爸知道兒子從來沒有放棄過。

▲袁義期盼這世上的每個人都能保持善良。（圖／袁義IG）
▲袁義期盼這世上的每個人都能保持善良。（圖／袁義IG）
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