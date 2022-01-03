失聯移工超過5萬！學者曝三點制度問題

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除此之外，稽查人員也提到，疫情期間移工禁止來台，在台移工看準雇主「等不到下一個看護」，直接要求加薪，否則就打「1995」，表達要轉換雇主，雇主怕沒人照顧家中長輩，最後多半都會埋單。據了解，加薪幅度每月可達三千元到八千元。 此外，疫情期間，失聯移工查緝暫緩，就算抓到失聯移工也沒班機可遣送，導致移工更挑工作，甚至以「高薪派遣工」的方式打拚。
稽查人員表示，台灣勞動人才嚴重缺工，含果園採集、飯店房務、建案、瀝青工程等，找不到台灣人願意做，市場需求也使逃逸移工在外流連。國內家庭看護移工薪資偏低，勞動部公告自元旦起，每月基本工資調至2萬5250元，在工廠、養護機構工作的移工皆適用，卻不含家庭看護移工。未來台灣將面臨疫情下的缺工，以及制度面不足而引發的後續問題，十分堪憂。
勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠對於上述的移工問題，指出看護工是否由衛福部接手管理，這涉及政策改變，須經跨部會協商；看護工轉換至廠工人數增加的狀況，勞動部八月底修正轉換準則，須由同行業優先聘雇，如果移工刻意以怠工等方式轉換雇主，這是違反就服法的具體事證，可以廢聘遣返回國。
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