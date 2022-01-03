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失聯移工超過5萬！學者曝三點制度問題

▲看護示意圖。（示意圖／僅供參考／shutterstock）
▲看護示意圖。（示意圖／僅供參考／shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-03 17:26:00

《四方報》報導，目前我國有全台超過5萬名失聯移工，根據移民署統計，去年新增3987名，高於前年3654名。其中以家庭看護工失聯率最高，而失聯的三大主因包括薪資過低、一人當三人用、獨自工作精神壓力大等。 

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學者對這三大主因釋出警訊，他說：「薪資過低、照顧失能長輩難度高又缺乏提供照顧技巧等後援，恐難遏止移工失聯。」移民署稽查人員指出，家庭看護工的工時長達24小時，又沒有假日，幾乎沒有喘息機會，特別是要在他人家中「獨自工作」的寂寞感，讓他們可能想要逃離。 

除此之外，稽查人員也提到，疫情期間移工禁止來台，在台移工看準雇主「等不到下一個看護」，直接要求加薪，否則就打「1995」，表達要轉換雇主，雇主怕沒人照顧家中長輩，最後多半都會埋單。據了解，加薪幅度每月可達三千元到八千元。 此外，疫情期間，失聯移工查緝暫緩，就算抓到失聯移工也沒班機可遣送，導致移工更挑工作，甚至以「高薪派遣工」的方式打拚。 

稽查人員表示，台灣勞動人才嚴重缺工，含果園採集、飯店房務、建案、瀝青工程等，找不到台灣人願意做，市場需求也使逃逸移工在外流連。國內家庭看護移工薪資偏低，勞動部公告自元旦起，每月基本工資調至2萬5250元，在工廠、養護機構工作的移工皆適用，卻不含家庭看護移工。未來台灣將面臨疫情下的缺工，以及制度面不足而引發的後續問題，十分堪憂。 

勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠對於上述的移工問題，指出看護工是否由衛福部接手管理，這涉及政策改變，須經跨部會協商；看護工轉換至廠工人數增加的狀況，勞動部八月底修正轉換準則，須由同行業優先聘雇，如果移工刻意以怠工等方式轉換雇主，這是違反就服法的具體事證，可以廢聘遣返回國。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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