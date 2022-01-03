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健保署李伯璋署長表示，健保署自90年起陸續推動糖尿病及初期慢性腎臟病論質計酬方案，透過強化疾病之追蹤照護，避免病人病情惡化，但糖尿病及初期慢性腎臟病之共病病人可能由不同院所分別收案及照護，為解決現行醫療服務片段等連續性不足之問題，健保署經過多次與相關學會、協會及專家討論，研訂「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」。
跨疾病之整合性照護團隊 供全人醫療
在以病人為中心的全人照護醫療模式的趨勢下，「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」除整併原有的糖尿病及初期慢性腎臟病方案外，更針對糖尿病與初期慢性腎臟病共病病人新增共同管理支付項目及獎勵措施（共管措施），考量共病病人具多項共同風險因子，照護複雜度高，期望透過提高獎勵誘因以鼓勵院所組成跨疾病的照護團隊，使共病病人可以於同次就醫獲得糖尿病及初期慢性腎臟病的檢查、衛教等醫療服務。
此外，為了鼓勵院所主動追蹤病情相對嚴重或難治之個案，本次方案也新增了HbA1c、LDL及UACR檢驗檢查結果「進步率」獎勵指標，當病人的檢驗值較前一年進步達一定比率者，仍有機會獲得獎勵。
照護服務改善 達三贏目標
李伯璋署長表示，照護服務的整合，將有助於改善醫療照護的品質及效率，除可讓糖尿病及初期慢性腎臟病共病病人同時接受最適切的專科團隊照護，避免病情惡化至腎臟病變階段，對健保來說，也能因病情早期控制和介入，降低可能可避免的醫療費用支出，達到醫療院所、病人及健保三贏的目標。
資料來源：健康醫療網 健保署新增「照護整合方案」 強化疾病追蹤、治療品質
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