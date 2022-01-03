竹市慈雲路橋下單線難行 龍山里長張文興爭取兩線分流
新竹市慈雲路南端直通新竹科學園區大門，北端銜接通往竹北市的經國橋，是東區重要的交通命脈；跨越光復路的慈雲路高架橋雖然便利，但是橋下的平面道路卻只能單線通行，特別是南向要往光復路、要左彎迴轉的車輛湧入，爭搶擠進一線車道，難免險象環生。龍山里長張文興特別向市府爭取將該處拓寬為兩線道，預即將可紓緩壅塞窘況。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-01-03 15:52:29
龍山里長張文興指出，隨著關埔、龍山人口日益增加，再加上好市多、迪卡儂等大型商場進駐，當地交通亂象越來越嚴重；慈雲路高架橋下通往光復路的平面道路，僅有的一線車道完全不敷使用，有要左彎迴轉前往好市多的、有直行前往光復路的、也有要右轉龍山西路的，但所有的車潮都擠在這一線車道，讓用路人叫苦連天。
張文興里長接獲民眾投訴，前往現場實地勘查，但因該處道路無法向外拓寬，只能提出克難模式，建議市府將右側水溝蓋填平，讓道路多出一條車道，如此即可讓車輛分流，方便內側車道可以迴轉前往左邊的好市多等處，而外側車道則可以順利直行。目前工程正在施作，待驗收完成後即可通車，讓車流順暢，張文興高興的說：「車道多一線，交通更方便！」
此外，市府曾在2018年提出在埔頂三路與慈雲路設置空中行人步道橋，也將增設無障礙電梯，但計畫至今未有進展；張文興也強調將會繼續爭取「慈雲路大空橋有迫切的需要！」由於慈雲路車道寬廣且往來車輛眾多，行人要穿越道路的綠燈通行時間有限，常見爸媽推著娃娃車「飛奔」搶快，張文興表示「看著實在不捨」，將持續向市府表達地方殷切需求。