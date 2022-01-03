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中保科加薪4%、最高調幅13%　展望今年搶一條龍商機

▲中保科宣布全體調幅平均達4%以上，最高調幅可達13%，預計近1萬名中保科集團員工受惠，調薪方案將從2022年1月1日起開始實施。（圖／中保科提供）
▲中保科宣布全體調幅平均達4%以上，最高調幅可達13%，預計近1萬名中保科集團員工受惠，調薪方案將從2022年1月1日起開始實施。（圖／中保科提供）

記者許家禎/台北報導

2022-01-03 17:06:46

中保科今（3）日宣布調薪政策，全體調幅平均達4%以上，預計近1萬名中保科集團員工受惠，調薪方案將從2022年1月1日起開始實施。據了解，此波調薪中以基層同仁受益最大，其中薪資最高調幅可達13%。展望今年，集團看準建築前期整地空地利用，到後來興建中的混凝土提供、機電消防空調設備提供與後段社區的營運管理，將更進一步推出一條龍整合服務。

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年終與加薪成為歲末上班族最常討論的話題之一，除了傳出長榮有40個月年終外，金融業中富邦金、台新金都有10個月以上。另外，今年鋼鐵業表現不俗，外界預估中鋼年終也可能高達10個月。至於造紙業薪資，包括永豐餘等多家造紙大廠，去年也陸續調薪2至5%，跟著軍公教步伐調薪。

而中保科也喊出加薪4%，最高調幅達13%，成為科技保全業中第一家調薪的公司。據了解，林孝信因為憂心物價通膨下，外租族同仁的生活壓力，因此，近年來積極推動優質會館。外調同仁入住每月只要負擔100元清潔費，提著行李就可輕鬆入住台北與高雄的蛋黃區，讓員工除了有「好薪情」，也有好福利。

中保科技副董事長林建涵表示，這波加薪就是希望積極培育產業人才，將積極培養未來骨幹，因為全面看好2022年智慧城市以及智慧社區的產業發展。他分析，台灣房市今年交易量將突破34萬棟大關，公司切入新建築市場將近20年歷史，上市公司的建案有一半是中保科技負責的。

林建涵指出，一開始客戶需求是安全監控、門禁為主，後來延伸到停車場監控、弱電等服務，長年合作的客戶有國泰建設、富邦建設、宏普建設、忠泰建設、潤泰等。

林建涵進一步表示，如今集團更推出一條龍式的整合服務，從一開始的規劃設計，如拆除後的空地利用，可由國雲停車管理創造現金流，前段招標施工蓋房子，國產建材實業可提供高品質混凝土進行澆築，等到中段建築完成，保創科技可提供機電、給水、消防、空調、災防等設備進駐，後段社區的營運管理，則可運用中保無限+的物聯網技術，提供智慧樓管、雲端警衛、智慧家庭等一條龍生活服務。

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