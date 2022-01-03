中保科加薪4%、最高調幅13%　展望今年搶一條龍商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
而中保科也喊出加薪4%，最高調幅達13%，成為科技保全業中第一家調薪的公司。據了解，林孝信因為憂心物價通膨下，外租族同仁的生活壓力，因此，近年來積極推動優質會館。外調同仁入住每月只要負擔100元清潔費，提著行李就可輕鬆入住台北與高雄的蛋黃區，讓員工除了有「好薪情」，也有好福利。
中保科技副董事長林建涵表示，這波加薪就是希望積極培育產業人才，將積極培養未來骨幹，因為全面看好2022年智慧城市以及智慧社區的產業發展。他分析，台灣房市今年交易量將突破34萬棟大關，公司切入新建築市場將近20年歷史，上市公司的建案有一半是中保科技負責的。
林建涵指出，一開始客戶需求是安全監控、門禁為主，後來延伸到停車場監控、弱電等服務，長年合作的客戶有國泰建設、富邦建設、宏普建設、忠泰建設、潤泰等。
林建涵進一步表示，如今集團更推出一條龍式的整合服務，從一開始的規劃設計，如拆除後的空地利用，可由國雲停車管理創造現金流，前段招標施工蓋房子，國產建材實業可提供高品質混凝土進行澆築，等到中段建築完成，保創科技可提供機電、給水、消防、空調、災防等設備進駐，後段社區的營運管理，則可運用中保無限+的物聯網技術，提供智慧樓管、雲端警衛、智慧家庭等一條龍生活服務。