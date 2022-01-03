新北淡水城嗨爆了！1314煙火秀炸出新願景　震撼5萬人

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跨河煙火首創成功！侯友宜：未來將與澳洲雪梨煙火互相媲美
新北市長侯友宜表示，跨河煙火一直是市府團隊想要呈現給市民朋友的表演，預計於2024年完工的淡江大橋，讓這個目標實現了，這一夜是屬於新北市的驕傲，同時也為未來跨年煙火秀做最強力的預告，希望未來能真正在淡江大橋主橋上施放跨年煙火，與國際知名的澳洲雪梨跨年煙火互相媲美，成為新北、台灣的驕傲。
侯友宜也說，這一年來因為疫情，民眾生活苦悶困頓，跨年夜的淡水河畔天候非常好，象徵「走過今年、明年會更好」，期許明年有平靜的一年，更許下虎虎生風的願望。
為何新北淡水成為全台首放煙火？「背後真相」其實超貼心
而對於這次的活動讓不少人為之一亮，但也有網友上網發文討論「淡水晚間8點多就施放煙火，成為全台最早跨年的地方，新北市政府真的很前衛，以前好像沒有其他縣市這樣搞過？到底為什麼啊？」
結果貼文引發熱議「我不管他何時放，這個煙火誠意超級足＝＝在場看到很驚訝」、「不用熬夜看煙火不好嗎，覺得辦的很成功，超精彩」、「精彩到不行...真的好看」、「有被驚艷到，希望明年還會舉辦」、「覺得這樣也好，不用都熬到半夜12點」、「希望明年延續舉辦，太精彩了，完全不輸101」。
對於網友的疑問，新北市政府文化局也解釋原因，此次會選在20：22分施放煙火是希望大家能夠一起迎接2022年的到來，而釋放13分14秒的煙火則是取自諧音「一生一世」，同時淡江大橋主橋長度920公尺也化作「就愛你」諧音，就是希望情侶、有情人能來到淡水共襄盛舉。
除了數字象徵意義之外，新北市文化局表示，一來是希望用2022來迎接新年，二來也是因為台灣各地都有很多煙火秀，所以民眾除了來到新北看跨河煙火之外，看完之後還能去衝其他地區的煙火，像是台北101、桃園等，整套行程完全不卡，可以說是設想周到，新的一年到來，光耀新北首辦跨河煙火大成功，大家一起約好今年底再來淡水河畔相聚！迎接新的一年！