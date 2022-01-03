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台北震度4級國家級警報為何沒響　氣象局：預判未達標準

▲花蓮外海3日下午發生規模6.0地震，最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。（圖取自國家災害防救科技中心官方LINE帳號）
▲花蓮外海3日下午發生規模6.0地震，最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。（圖取自國家災害防救科技中心官方LINE帳號）

中央社

2022-01-03 19:36:01

（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮外海今天下午發生規模6.0地震，台北震度達4級，但民眾卻沒收到災防告警訊息。氣象局地震測報中心今天表示，主要是外海測站少，最初預判震度未達標準，才沒有發示警通知。

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根據中央氣象局最新資訊，今天下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。台北市搖晃明顯，時間接近1分鐘。

台北地震強度達4級，卻有許多民眾抱怨並未收到災防告警訊息，地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，主要原因是震央在外海比較遠的地方，測站非常少，所以幾乎都是等到震波到岸上測站才測量地震的距離、深度和強度；一開始宜蘭、花蓮強度是3級，所以台北也是不超過3級，才沒有發訊息通知。

至於為何在大台北地震感受較大，陳國昌認為是與盆地效應有關，所以才會到達4級；這部分也有納入發布告警訊息的考量，但就算有盆地效應，台北的震度也不會超過較靠近震尺的宜、花；未來若能增加外海設置測站，才有機會加強對外海的監測。

陳國昌解釋，本次地震屬於淺層地震，是進入隱沒帶的前緣，菲律賓海板塊推擠歐亞大陸板塊，因為隱沒作用拉動上盤，在擠壓的過程中變形、破裂，屬於弧前盆地擠壓的地震類型，在這個地區滿常出現。

陳國昌指出，這個地區地震滿多，算是好發區，自1980年以來這附近就有4起規模超過6的地震，最大高達規模6.8；去年地震活動比較頻繁，可能與隱沒帶活動有關，未來可能還有一整年的時間，可能地震活動的頻繁度不輸去年，不排除加強監測。

陳國昌提到，以目前的情況看來這次地震是主震，不排除2、3天內有規模4至5的餘震，但這個地區是相當破碎的地區，所以餘震不多，規模也不會太大。1110103

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