NOW早報／今年首起罕見有感地震！氣象局：3日內將有餘震

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氣象局說，今年編號1的地震，規模達6.0，相當罕見，通常規模6的地震，1年平均是2個到3個，預計今年的地震頻繁度，不低於去年。
氣象局預測，3天內有規模4到5的餘震，本次地震跟上週跟南海的地震，發震的機制是一樣，「台北感受震度大跟盆地效應有關」。
今日天氣／今再回暖！南部上看27度 北東降雨仍明顯
根據中央氣象局預報，今（4）天東北季風持續減弱，風向轉為偏東風，各地氣溫再稍上升一些，不過除了基隆北海岸、東半部及恆春半島之外，大台北地區雲量增多，偶爾也可能會有些零星飄雨，且東北部地區降雨情形也會較明顯，而其他地方仍為晴到多雲的天氣，此外，今清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。
而溫度方面，今日白天高溫北部為20至22度、中部及花東24、25度、南部地區25至27度左右，夜晚低溫各地大多為15至17度，其中南部及花東地區較高一些，可以來到19度左右。
防疫旅館頻傳群聚 專家劍指SOP未執行徹底
年節將近，返台民眾增加，但防疫旅館卻屢傳群聚確診事件，昨（3）日中央流行疫情指揮中心公布新增2例防疫旅館Omicron本土個案。振興醫院感染科主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，若人員有徹底執行SOP，就不應會有防疫旅館群聚問題。
防疫旅館提供無症狀的居家檢疫者檢疫，期盼能將病毒阻絕在社區外，但從去年諾富特、桃花源飯店與近期北市防疫旅館接連傳出群聚感染，令人憂心防疫旅館恐從關口成為破口。
分析幾起防疫旅館群聚案，李明政直言，「當然是執行徹不徹底問題」，他表示，若是人員徹底執行SOP，就不應發生群聚感染。人員會執行不徹底，或是執行上有誤差可能有兩個因素，一為檢疫者增多，防疫旅宿業務繁忙，容易出現紕漏；二為疫情控制良好，時間一久容易鬆懈出現漏洞。
「犯錯有可能，但機率要降到最低」，李明政提醒，如果要減少防疫旅館犯錯機率，應補足人手，且時刻保持警剔，避免防疫旅館再出現群聚感染。他強調，提升採檢頻率都是屬於亡羊補牢，關鍵是人員是否遵守規範，並應從源頭控管入境人數。
李明政認為，檢疫應以集中檢疫所為第一考量，若集中檢疫所無法應付，次之為防疫旅館，居家檢疫是檢疫所不足的替代品，但卻是最不可信的，尤其是「7+7方案」，若有破口，病毒將直接進入社區，不過若是防疫旅館出現破口，守住防疫旅館，病毒不會第一線就攻入社區。
新光醫院副院長洪子仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時則提到，近期許多檢疫者都是自歐美等海外高風險地區入境，若在當地染疫未檢出，回到台灣發病，就會增加防疫旅館風險，且Omicron變異株較去年同期的Alpha變異株傳播力強，所以防疫旅館內只要環境、流程或是人員稍有不慎或未依循SOP，就容易出現破口。
洪子仁建議，指揮中心應根據國內外疫情調整檢疫規定，若自美國返台確診者多，美國成為高風險地區，那近期自美國入境者皆應安排至集中檢疫所檢疫，待大流行過後再開放至防疫旅宿檢疫，就可以降低風險。
洪子仁進一步說明，防疫旅館若要發生群聚感染有「環境」、「人員」、「流程」三要件，環境包含通風、空調設備是否符合規定、人員包含是否落實在職訓練以及有無完整接種疫苗、流程含括有無區隔劃設乾淨區、髒污區、緩衝區等。他呼籲，防疫旅宿員工應盡速打好打滿疫苗，也要配合政府與專家檢視補強缺失，若無法改善就應退場，另也可以增加檢疫期間快篩或PCR次數，盡早檢出確診者，避免病毒進入社區。
劉品言曝《華燈》拍戲私照 引大批網友洗版：兇手是妳！
《華燈初上》第一季上線後引發觀眾熱烈討論，第二季日前上線不少人熬夜追劇，跟著追查兇手身分。劉品言在劇中飾演花子，精湛演技獲得網友稱讚，2日她釋出一張拍戲現場側拍照，湧入大批網友追問「兇手就是妳？」
劉品言2日在臉書上發文表示，這張照片正好是去年這個時候，「正好是拍攝Rose媽媽家吃火鍋的我們，其他的…我就不多說了」，照片中是《華燈初上》的演員們在現場拍戲空檔的合照，包含「花子」劉品言、「百合」謝欣穎、「雅雅」江宜蓉、「季媽媽」謝瓊煖、「小豪」胡瑋杰都聚集在Rose媽媽林心如的家中，眾人開心舉杯，慶祝新年快樂。
劉品言發文為了祝賀新年快樂，仍不少網友把重點擺在兇手是誰，紛紛湧入她的留言區表示，「淑華！妳安捏毋通哦！說...人是不是妳殺的」、「看妳剁叉燒肉很狠勁，感覺兇手是妳」、「本來以為是愛子，現在矛頭都指向妳囉」、「說，是不是妳殺了蘇？」、「糟糕，妳的嫌疑很大」、「花子應該是兇手」。
疫情、巨債夾擊！斯里蘭卡經濟危機 專家：恐2022年破產
印度外海島國斯里蘭卡受到新冠肺炎疫情影響，衝擊觀光事業，通貨膨脹創下史上新高，食物價格飆漲，國庫因支出大增及稅收減少面臨枯竭，目前處於破產邊緣，且面臨日益嚴重的財政及人道主義危機。英國媒體報導稱，斯里蘭卡很有可能會在2022年破產。
根據英國《衛報》報導，由強人總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）所領導的斯里蘭卡政府面臨崩潰，財政重創的因素除了疫情的直接影響以及旅遊業的損失之外，該國政府近年來的高額支出、稅收削減以及償還中國的巨額債款，導致經濟危機雪上加霜。
政府以印鈔方式償還國內貸款和外國債券，讓通膨變得更加嚴重。世界銀行估計，自從疫情大流行開始以來，斯里蘭卡陷入貧窮線以下的人口增加了50萬人，這相當於政府在5年內消弭貧窮的進展。去年11月斯里蘭卡通貨膨脹率達到11%，創下歷史新高，物價飆漲導致原本的小康家庭也難以溫飽。
雖然拉賈帕克先前宣布斯里蘭卡進入緊急狀台，軍方被賦予權力，確保白米和糖等必需品必須以政府公訂價格售出，但仍然無法緩解人們所面臨的困境。
一名在首都科倫坡的司機帕拉納加馬（Anurudda Paranagama）表示他必須多兼一份工作，來支付不斷上漲的食物開銷以及汽車貸款。「償還貸款非常困難，我支付完水電費以及食物後，就沒錢了」。帕拉納加馬補充稱，現在全家人已經從過去每日吃三餐改成每日僅吃兩餐。帕拉納加馬表示，因為顧客買不起奶粉，雜貨店將1公斤的奶粉分裝成100克販售，以前他一週會買1公斤的豆子，如今只能買100公克。
根據世界旅遊觀光協會（World Travel and Tourism Council）數據，斯里蘭卡旅遊業佔了GDP10%以上，但過去兩年因疫情損失慘重，有超過20萬人因而失業。另外，龐大的債務是斯里蘭卡最迫切的問題之一， 原已欠下中國50億美元，去年又因財政困窘再向中國借貸10億美元，仍在分期償還當中。
然而截至11月，斯里蘭卡的外匯存底僅剩下16億美元，創下10年新低。反對黨議員兼經濟學家席爾瓦 (Harsha de Silva) 指出，截至1月，外匯儲備將達到-4.37億美元。2月到10月期間，償還的外債總額也將達到48億美元，他認為「這個國家將完全破產」。
斯里蘭卡政府先前曾表示，對於伊朗的石油債務，希望能依常見做法，以每月運送價值500萬美元茶葉的方式償還，以保留「迫切需要的貨幣」。
中央銀行行長阿吉特·妮凡爾德·卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）公開保證，斯里蘭卡可以「無縫」償還債務，但是前中央銀行副行長維耶瓦德納（WA Wijewardena）對此反駁，表示該國面臨拖欠還款的巨大風眼，這樣帶來災難性的經濟後果。
碾壓醫牙！高材生改填「1科系」 網秒懂狂嘆：時代變了
考大學時填寫科系不但代表個人志願，更攸關未來可能從事的行業，近日就有網友指出，現今高分學生填科系都不再選醫牙系，而是電資系，讓他好奇問「現在醫牙還是贏電資嗎？」貼文曝光後，不少人秒答：「這兩年gg發哥大爆發了，已經不好說」、「壓在地上摩擦」。
該名網友前（2）天在PTT貼文，他以「現在醫牙還是有贏電資嗎？」為題，表示十年前這個問題應該毫無懸念是醫牙系獲勝，不過近幾年許多成績優異的學生都改填電資系，因為比醫牙系還好出國，且台灣電資產業持續向上發展無極限，反而醫牙產業走下坡，因此好奇問：「現在醫牙還是贏電資嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「認真說，牙醫要怎麼去美國，去美國年薪千萬，同學在Google、亞馬遜隨便都30W鎂，在美國就是打趴」、「反正差距變少是確定的」、「從來沒輸過」、「這兩年gg發哥大爆發了，已經不好說」、「壓在地上摩擦」。
不過，也有網友認為，「電資也是有設備，要轉軟才爽」、「電資也看你去哪家吧」、「醫牙是相對平穩，遇到現在電子起飛＋疫情才比較差」、「牙醫不需要輪班」、「只要是人，醫療支出越老越多只是必然」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。