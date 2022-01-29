老爸一開始不贊成養狗　現在成狗痴還陪睡地板！

毛小孩的魅力真的無遠弗屆！國外一位網友McKenna就分享了自家的故事。一直很喜歡狗狗的McKenna吵著要爸媽讓她養狗，雖然媽媽同意，但爸爸一直不是很贊同。總之他們在今年的夏天終於領養了一隻可愛的巴哥犬紫羅蘭，一開始爸爸對紫羅蘭很冷淡，沒想到才短短的一個禮拜，紫羅蘭就成功地收服了爸爸的心，現在他們是全家人感情最好的一對，就連紫羅蘭因為手術不能洗澡而被媽媽嫌臭臭不准上床睡覺時，爸爸甚至還陪牠一起睡地板呢！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 這隻小可愛就是紫羅蘭，網友McKenna可是費了許多唇舌才讓爸爸點頭收養牠。×這隻小可愛就是紫羅蘭，網友McKenna可是費了許多唇舌才讓爸爸點頭收養牠。然而紫蘿蘭立馬發揮牠的魅力，短短一個禮拜就收服了嘴硬老爸的心，將牠惜命命～×然而紫蘿蘭立馬發揮牠的魅力，短短一個禮拜就收服了嘴硬老爸的心，將牠惜命命～一個禮拜前，紫羅蘭去動了小手術。雖然沒有縫針，但醫生仍警告不能碰水，也因此不能幫紫羅蘭洗澡。幾天之後媽媽終於受不了牠身上的味道，宣佈在紫羅蘭可以洗香香之前，不准牠上床睡覺！×一個禮拜前，紫羅蘭去動了小手術。雖然沒有縫針，但醫生仍警告不能碰水，也因此不能幫紫羅蘭洗澡。幾天之後媽媽終於受不了牠身上的味道，宣佈在紫羅蘭可以洗香香之前，不准牠上床睡覺！已經完全進化成狗奴的爸爸，對於媽媽的禁令當然捨不得，於是他決定陪紫羅蘭一起睡地板！×已經完全進化成狗奴的爸爸，對於媽媽的禁令當然捨不得，於是他決定陪紫羅蘭一起睡地板！McKenna笑說，她覺得爸爸的前後態度也差太大。連媽媽也覺得好笑～×McKenna笑說，她覺得爸爸的前後態度也差太大。連媽媽也覺得好笑～但爸爸的心情也不難體會，誰叫紫羅蘭實在太可愛啦！！！來源：Twitter/@doIIpxrts、the dodoX教授派崔克史都華 因為英國禁令被迫放棄愛犬日本人氣博美犬俊介突傳死訊 粉絲不捨流浪狗闖入婚禮躺新娘頭紗 超有愛新人不生氣還決定收編！