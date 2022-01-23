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小浪貓太黏人贏得局長歡心　任命為警貓療癒廣大警民心！

里根說：「牠最愛的就是在辦公室四處探索，並且滾遍我整個桌子，然後當個小跟屁蟲，我走到哪就跟到哪！」 (圖/Brandi Reagan)
里根說：「牠最愛的就是在辦公室四處探索，並且滾遍我整個桌子，然後當個小跟屁蟲，我走到哪就跟到哪！」 (圖/Brandi Reagan)

李家慧

2022-01-23 11:02:26

你永遠不知道一隻小小的浪貓，體內藏著多麼大的能量！小貓莫克斯被好心民眾從美國北卡州莫克斯維爾的大馬路旁發現時，全身上下充滿泥土和跳蚤，其中一隻前腳還一跛一跛的，為了牠的安全民眾趕緊送到當地警局尋求援助，他們雖然聯繫相關機構卻沒有機構能幫牠。心疼莫克斯遭遇的局長里根決定先帶牠去看醫生，並且在做完檢查後帶回警局照顧，雖然一開始他們想幫牠找戶好人家，但是莫克斯可愛的模樣融化了大家的心，最後決定接納牠成為警局的一員，並任命牠為「警貓莫克斯」！

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小浪貓太黏人贏得局長歡心　任命為警貓療癒廣大警民心！
莫克斯的跛腳被診斷為天生殘疾，但不會讓牠感到疼痛，牠也很快向大家證明，這不會妨礙牠做任何事！ (圖/Brandi Reagan)
莫克斯身為警局的一份子，當然要努力工作賺罐罐，牠最重要的工作就是監督大家工作以及努力賣萌討歡心！莫克斯一點也不在意自己跛腳，自從加入這個大家庭之後，莫克斯成為一隻好奇又愛四處冒險的貓咪，可愛的模樣悄悄走進所有人的心。  


小浪貓太黏人贏得局長歡心　任命為警貓療癒廣大警民心！
每當有人覺得累了，就可以找莫克斯陪睡，紓解一下工作壓力。 (圖/Brandi Reagan)
小浪貓太黏人贏得局長歡心　任命為警貓療癒廣大警民心！
莫克斯的必殺技：阻擋任何人使用鍵盤，企圖妨礙工作！ (圖/Brandi Reagan)
小浪貓太黏人贏得局長歡心　任命為警貓療癒廣大警民心！
里根說：「牠最愛的就是在辦公室四處探索，並且滾遍我整個桌子，然後當個小跟屁蟲，我走到哪就跟到哪！」 (圖/Brandi Reagan)
牠的工作也不止在警局內，對於心受過傷的孩子也會毫不保留提供暖暖的愛！里根和兒童福利機構The Dragonfly House Children’s Advocacy Center一直保持合作關係，他讓被遺棄的孩子們與曾有過類似遭遇的莫克斯相處，讓他們了解這世界上還是有許多美好的事物。機構員工布蘭迪說：「雖然莫克斯也曾被遺棄在路邊，但牠現在卻活得這麼正向樂觀，我們相信那些曾被施虐、拋棄或忽視的孩子們，可以從牠身上得到正向能量！」 


小浪貓太黏人贏得局長歡心　任命為警貓療癒廣大警民心！
可愛的莫克斯小小年紀就有療癒他人的天賦，面對每個第一次見面的人都相當親暱，有時候孩子抱著抱著莫克斯就這麼睡著了。 (圖/Brandi Reagan)
雖然莫克斯從小就有殘疾，還獨自流落街頭，還好有好心路人救援和警局大家滿滿的愛，讓牠很快克服難關成為一隻快樂的貓咪，還願意毫不保留將滿滿的愛傳遞給其他需要的人！ 


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