小浪貓太黏人贏得局長歡心 任命為警貓療癒廣大警民心！
你永遠不知道一隻小小的浪貓，體內藏著多麼大的能量！小貓莫克斯被好心民眾從美國北卡州莫克斯維爾的大馬路旁發現時，全身上下充滿泥土和跳蚤，其中一隻前腳還一跛一跛的，為了牠的安全民眾趕緊送到當地警局尋求援助，他們雖然聯繫相關機構卻沒有機構能幫牠。心疼莫克斯遭遇的局長里根決定先帶牠去看醫生，並且在做完檢查後帶回警局照顧，雖然一開始他們想幫牠找戶好人家，但是莫克斯可愛的模樣融化了大家的心，最後決定接納牠成為警局的一員，並任命牠為「警貓莫克斯」！
莫克斯身為警局的一份子，當然要努力工作賺罐罐，牠最重要的工作就是監督大家工作以及努力賣萌討歡心！莫克斯一點也不在意自己跛腳，自從加入這個大家庭之後，莫克斯成為一隻好奇又愛四處冒險的貓咪，可愛的模樣悄悄走進所有人的心。
牠的工作也不止在警局內，對於心受過傷的孩子也會毫不保留提供暖暖的愛！里根和兒童福利機構The Dragonfly House Children’s Advocacy Center一直保持合作關係，他讓被遺棄的孩子們與曾有過類似遭遇的莫克斯相處，讓他們了解這世界上還是有許多美好的事物。機構員工布蘭迪說：「雖然莫克斯也曾被遺棄在路邊，但牠現在卻活得這麼正向樂觀，我們相信那些曾被施虐、拋棄或忽視的孩子們，可以從牠身上得到正向能量！」
雖然莫克斯從小就有殘疾，還獨自流落街頭，還好有好心路人救援和警局大家滿滿的愛，讓牠很快克服難關成為一隻快樂的貓咪，還願意毫不保留將滿滿的愛傳遞給其他需要的人！