狗狗恐懼打雷躲浴缸　黑貓弟弟：不要怕我陪妳！

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女子瑪麗Mary Barnes自從搬到底特律市區一間新公寓後，她發現七歲的愛犬慕斯Moose開始對某種程度以上的噪音越來越敏感，尤其在聽見打雷或是鞭炮等較大的聲音時，牠都會不停發抖、想辦法找最安全的地方躲起來，是以前從不曾發生過的情況。半年前瑪麗領養了一隻黑貓馬文Marvin，原本擔心貓咪與狗狗無法相處，沒想到馬文雖然身為貓咪，骨子裡卻擁有狗狗的靈魂，很快就與狗姊姊慕斯混熟，整天一起玩一起睡， 變成最好的朋友！但是慕斯仍然懼怕暴風雨，即使瑪麗試圖以零食安撫牠也無法減輕牠的焦慮，但是有一天她發現慕斯又因為巨大的打雷聲躲進浴缸裡時，馬文的舉動讓她覺得非常窩心！
馬文察覺慕斯不見蹤影時，立刻起身尋找姊姊的蹤跡，當牠找到慕斯並發現牠坐在浴缸裡憂鬱又不安，馬文立刻趴在浴缸前探視牠，並且給了牠一個親吻，彷彿在安慰牠：「不要擔心，有我陪你！」，爾後又來來回回好幾次，不停確認慕斯的狀況，說也奇怪，慕斯似乎因為有貓弟弟的陪伴，心情安穩許多，暴風雨過後兩隻毛孩又開始一起玩耍。瑪麗很高興當初領養了馬文，也希望有馬文的陪伴，往後慕斯能慢慢克服對聲音的焦慮，恢復以往快樂又自在的生活！（編輯：陳珮瑜）