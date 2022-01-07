二代威士忌貓不務正業　怠忽職守員工笑：牠們過很爽！

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在早期酒廠的設備還不像現在這麼完善時，釀酒用的小麥、糖等原料經常引來許多老鼠以及麻雀的覬覦，牠們不只會偷吃原料，還會破壞裝酒用的木桶，為了驅趕這些令人頭痛的動物，英、美、日、加拿大等地的酒廠開始飼養貓咪當「看守員」，因此才有「威士忌貓Whiskey Cat」的誕生。其中最著名的就是英國威士忌酒廠The Glenturret Whisky曾經飼養一隻貓咪Towser，在24歲的貓生中牠一共捕獲28,899隻老鼠，是金氏世界紀錄保持者，為了紀念牠，酒廠特地打造牠的雕像以感謝牠的奉獻，彷彿牠仍然守護著酒廠。雖然目前世界各地的酒廠設備已經升級，大幅減少老鼠破壞原料，但是「威士忌貓」仍然是一種傳承性的精神指標，許多酒廠仍保持養貓的習慣，因此The Glenturret Whisky酒廠在Towser離開後，仍然「聘請」兩隻接替的貓咪，分別是橘貓Glen與虎斑貓Turret。
不過酒廠搞笑地表示，橘貓Glen雖然有精明的外表，但其實抓老鼠的技術「很需要加強」，只好讓牠到門市或包裝部偶爾串串門子，結果牠大部分的時間都在閒晃，或是找個舒服的地方好好睡一覺，而虎斑貓Turret雖然多少沿襲了前輩的身手，在牠的監視下老鼠也很少出沒了，只是除了巡邏以外，牠也跟Glen一樣喜歡發懶到處找地方打盹，因此員工們完全不預期這兩隻貓咪能夠多「認真工作」，只能羨慕地表示當貓真爽啊！（編輯：陳珮瑜）