鄰家橘貓經常造訪女子家　某天發現喵受傷竟演變意外發展

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住在紐約的女子克莉絲蒂Kristee Trisler在三年前發現一隻鄰家橘貓「南瓜Pumpkin」經常溜進她家的後院玩耍，也許因為南瓜的主人飼養將近20隻貓咪，南瓜不太喜歡待在自己家，幾乎每天都到克莉絲蒂家遊蕩，由於她的家裡也飼養兩隻貓咪，因此很樂於與牠交朋友，而南瓜一來就是三年，將常陪著克莉絲蒂一起整理花園，有時候還會帶上一些小動物或昆蟲的屍體當作「伴手禮」。但是某一天克莉絲蒂發現南瓜不太對勁，仔細檢查發現牠的脖子有疑似打架受傷的痕跡，臉部及脖子周遭都腫起來，克莉絲蒂立刻聯繫南瓜的主人，但是對方卻表示一週後領到薪水才能帶牠去就醫，克莉絲蒂擔心南瓜的傷勢，決定自掏腰包帶牠去附近的獸醫院，緊急處理傷口之後，克莉絲蒂照顧牠一夜，但是隔天她必需出遠門，只好先將牠帶回給原飼主照顧，沒想到一星期後南瓜又回來了！
也許知道南瓜並不想待在原本的家，因此牠的原飼主對克莉絲蒂表示：「南瓜現在是你的貓」，克莉絲蒂雖然樂於收編牠，但由於南瓜還有耳蟎問題，只能先暫時住在她在門外準備的溫暖小窩。幸運的是經過幾星期的持續治療，南瓜的傷勢與耳蟎已經完全康復，日前牠已經正式入住克莉絲蒂的家，而克莉絲蒂也笑說自從南瓜進屋後，就變成一隻「有一點宅」的貓咪，不再四處遊蕩，而且待在屋內的時間也漸漸變長，也許是因為牠終於找到自己的家了吧！（編輯：陳珮瑜）