狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻給妳！

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從馬麻建立的影音平台可發現，狗狗奇娜是一隻很喜歡戶外活動的汪星人，尤其熱衷玩水，泳技很好的牠只要看見水就非常開心。只是這天馬麻再次帶牠到戶外享受大自然時，奇娜看見水又二話不說地跳進去，但是這次牠選擇潛入水裡，過沒多久竟然嘴裡叼著一條大魚，迅速地游向馬麻，雖然讓馬麻擔心了一下，但是看見愛犬叼著「新鮮禮物」送給她時，又覺得好驕傲好驚喜！
奇娜捕魚的影片吸引55萬人次觀看及分享，網友紛紛表示：「現撈的最青」、「狗狗居然會捕魚」、「狗狗的報恩」、「下一餐有著落了」、「阿汪的泳技超強」、「叼著戰利品看起來很得意」、「天天來玩水就可以天天吃海鮮」，現在快來一起看看奇娜厲害的泳技吧！（編輯：陳珮瑜）
@chynastorm12The aqua dog Pitbull Chyna went swims underwater and got a big fish##fishing##bassfishing ##dogfishing##pitbulls##rescuedog ##viraltiktok##dogviral##swimming♬ Mission impossible – The Spelding’s Jazz Orchestra