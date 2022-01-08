COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻給妳！

狗狗奇娜非常善於游泳（圖／翻攝自Tik Tok@chynastorm12）
狗狗奇娜非常善於游泳（圖／翻攝自Tik Tok@chynastorm12）

陳珮瑜

2022-01-08 19:40:48

雖然不少狗狗都是游泳好手，但是這隻汪星人也太強！國外一名女飼主養了一隻比特犬奇娜Chyna，某天帶牠到郊外玩水時，牠突然消失在水面，過沒多久竟然叼著一隻大魚開心地游向主人，害馬麻差點心臟跳出來！

我是廣告 請繼續往下閱讀

狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
從馬麻建立的影音平台可發現，狗狗奇娜是一隻很喜歡戶外活動的汪星人，尤其熱衷玩水，泳技很好的牠只要看見水就非常開心。只是這天馬麻再次帶牠到戶外享受大自然時，奇娜看見水又二話不說地跳進去，但是這次牠選擇潛入水裡，過沒多久竟然嘴裡叼著一條大魚，迅速地游向馬麻，雖然讓馬麻擔心了一下，但是看見愛犬叼著「新鮮禮物」送給她時，又覺得好驕傲好驚喜！


狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
奇娜捕魚的影片吸引55萬人次觀看及分享，網友紛紛表示：「現撈的最青」、「狗狗居然會捕魚」、「狗狗的報恩」、「下一餐有著落了」、「阿汪的泳技超強」、「叼著戰利品看起來很得意」、「天天來玩水就可以天天吃海鮮」，現在快來一起看看奇娜厲害的泳技吧！（編輯：陳珮瑜）


@chynastorm12The aqua dog Pitbull Chyna went swims underwater and got a big fish##fishing##bassfishing ##dogfishing##pitbulls##rescuedog ##viraltiktok##dogviral##swimming♬ Mission impossible – The Spelding’s Jazz Orchestra
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
狗狗玩水突然消失　下秒叼「新鮮禮物」：馬麻這隻送給妳！
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀