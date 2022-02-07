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狗狗剛抵新家就失蹤　竟花97天徒步只為見中途愛媽

狗狗歷險記！徒步十幾公里只為回到認定的主人身邊
狗狗歷險記！徒步十幾公里只為回到認定的主人身邊

楊采蓉

2022-02-07 17:35:15

這是一個奇蹟的故事！國外一名女士克魯格（Krueger）是名心理治療師兼中途愛媽，擅長幫助狗狗再次信任人類、建立情感，促成領養機會。去年Wags＆Whiskers動保組織送來一隻六歲的大狗狗「塞爾達」（Zelda〉請克魯格協助，雖然克魯格養過不少狗，但塞爾達是一個特別困難的案例，沒想到因為訓練的關係就此結下了不解之緣！

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原本很怕人的塞爾達（圖／Seneca Krueger）
原本很怕人的塞爾達（圖／Seneca Krueger）
塞爾達在克魯格家雖然一開始非常膽小怕生，大部分時間是躲起來狀態，但是克魯格感受到塞爾達對她的喜愛，經過耐心訓練與家裡的兩隻狗狗生活了兩個月後、塞爾達終於搖了搖尾巴，過了四個月牠願意發出叫聲和玩耍，克魯格評估塞爾達已經可以重新信賴人類！雖然很不捨但克魯格表示：「現在是時候該讓塞爾達前往新家，這是身為愛狗人士應該做的，在牠最好的狀態時道別。  」


願意示好的薩爾達（圖／Seneca Krueger）
願意示好的薩爾達（圖／Seneca Krueger）
克魯格開了64公里的車程將塞爾達送去新家，非常傷心地進行道別。過了沒多久克魯格接到電話——塞爾達散步時掙脫牽繩後失蹤了……克魯格接到消息二話不說開始尋找塞爾達！附近的民眾聽到消息第一時間加入搜索，隨後發現了塞爾達的蹤影，很可惜的是讓牠跑掉。


附近民眾發現了失蹤的薩爾達（圖／Seneca Krueger）
附近民眾發現了失蹤的薩爾達（圖／Seneca Krueger）
兩個多月後，不時都有熱心民眾回報目擊薩爾達的消息，克魯格發現薩爾達被發現的地區，逐漸靠近住處，這時候克魯格才意識到原來逃家的薩爾達試圖回到自己的身邊，新主人也贊同讓薩爾達回去。兩個星期後，克魯格收到消息指出塞爾達在她家附近被發現，於是在房子附近放了一些食物、並將髒衣服置於草皮上，希望這種氣味能帶領塞爾達趕快回家，恰巧一對夫婦發現了貌似薩爾達的狗，狗狗看上去非常瘦弱、緊張，最後成功誘捕趕快通知克魯格！


總算成功誘捕到薩爾達（圖／Seneca Krueger）
總算成功誘捕到薩爾達（圖／Seneca Krueger）
奇蹟歸來的薩爾達（圖／Seneca Krueger）
奇蹟歸來的薩爾達（圖／Seneca Krueger）
後來透過晶片確認幾乎快認不出來的塞爾達，經過97天塞爾達幸運地回家了！克魯格表示：「我從沒想過我一直在找塞爾達，塞爾達也在尋找我。這是一個奇蹟，我保證我們永遠不分開！」失去過一次絕對格外珍惜彼此！對於塞爾達來說，這才是牠永遠認定的主人！（編輯：楊釆蓉）





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