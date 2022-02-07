母貓遭動物咬傷救援 竟幸運和失散奶貓在收容所溫馨重逢
美國一間動物收容所Anne Arundel County Animal Care & Control在4月初時來了一隻母浪貓圖托絲，牠因為遭受其他動物攻擊而被救援。但奇怪的是，牠身上所有跡象都顯示，牠是隻正在哺乳的母貓，但他們卻找不到圖托絲的孩子們。
兩周前志工又接獲通報，在附近一棟屋子底下救出5隻小貓。當他們將小貓帶回收容所時，圖托絲一聽到小貓的叫聲像是認得牠們一樣，就急著要找牠們。於是志工很快讓小貓和圖托絲見面，圖托絲先是對小貓聞了聞，然後又舔又叫的，像是在安慰小貓們一般，畫面非常溫馨。
在一一和彼此打過照面之後，一家人很快就全都窩在一起。小貓們開心地圍著圖托絲想喝奶奶，而圖托絲也很快就喬好位置，一邊呼嚕一邊舔著正在進食的小貓。
過沒幾天，又傳來另一個好消息！
原來是第6隻小貓在其他小貓被發現的地方現身，貓咪一家總算團圓，志工也表示：「當第6隻小貓抵達收容所，圖托絲似乎變得比之前要更放鬆許多。」
圖托絲和可愛的小奶貓們現在過得很不錯，目前其中一隻小貓和圖托絲已被新家人預定領養，現在牠們都在努力吃飽飽，長得更壯，未來希望都能找到新家園。最後來看看牠們重逢的暖心影片吧！（編輯：李家慧）