小黑貓看見新家拉拉好開心 急忙攀關係：大姊！

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這隻名叫「小熊Bear」的小黑貓被人從車水馬龍的路邊救援出來後，輾轉送到寄養志工莎拉Sarah Kelly的家，當小熊知道自己已經獲救，立刻展現親人又充滿活力的特質，每天大口吃飯、在房子裡嬉戲或是爬上人類的大腿求抱抱。等到牠準備找新家時，來自北卡羅萊州的夫妻凱爾希Kelsey和凱西Kasey發現小熊的貼文後立刻提出申請拜訪牠，小熊與夫妻一見鍾情，很快就窩在他們的懷裡討親親，沒過多久就正式加入凱爾西夫婦的家。但是當小熊發現家裡有一隻10歲的拉不拉多犬「萊莉Riley」時，牠骨子裡的「小狗個性」完全被激發出來，牠無視與狗姊姊體型上的巨大差異，立刻在萊莉的身上爬來爬去，親吻牠的臉頰或是舔牠的耳朵，並堅持當姊姊的小影子，萊莉走到哪牠就跟到哪，還要窩在牠的懷裡睡覺，凱爾希表示萊莉擁有最寬大溫柔的心，對動物都很友善，因此當小熊需要抱抱時，牠從來不會拒絕小熊的要求！
幾個月過去小熊成長得非常迅速，已經從一隻小小貓變成一隻帥氣的大貓咪，但不變的是牠依然把自己當作「狗」，隨時依偎在萊莉身旁，而萊莉也把牠當小弟一樣照顧，兩隻毛孩的感情好到不行，讓主人忍不住笑說原本是希望貓咪能夠黏自己，沒想到竟然是黏上狗大姊，看來牠真的把自己當成一隻小狗狗了呢，現在一起來看看小熊與萊莉這對跨種族姊弟的影片吧！（編輯：陳珮瑜）