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男子飽受性侵創傷　橘貓每天與他對話又親親：有我陪著你！

橘貓科密特拯救了把拔的人生（圖／IG@mrkermitmeow）
橘貓科密特拯救了把拔的人生（圖／[email protected]

陳珮瑜

2022-01-18 13:55:05

毛孩的療癒力真的就是牠們的超能力！美國加州一名男子長年飽受心理創傷，在他人生非常低潮、幾乎快要崩潰的時候領養了一隻貓咪，沒想到牠從此扭轉了他的人生！

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男子飽受性侵創傷　橘貓每天與他對話又親親：有我陪著你！
男子飽受性侵創傷　橘貓每天與他對話又親親：有我陪著你！
哈維爾Javier Negrete七歲的時候，在一次親友聚會裡被一名十幾歲的陌生青年性侵，當時那名青年威脅他如果說出去就會對他家人不利，因此哈維爾每次參加家族聚會都非常恐懼，壓抑的焦慮並沒有隨著時間以及上學後離開家鄉而沖淡，反而在大學時嚴重爆發，他變得神經兮兮，任何經過的人都被他想像成兇手，所有人都發現他非常不正常。在家人慢慢地引導下，哈維爾終於道出埋藏在內心黑暗深處、最不堪的記憶，並且在家人的陪伴下向警察報案。但是哈維爾並沒有因此在心情上得到釋放，母親擔憂他會崩潰便向他提議：「不如我們養隻貓吧？」於是哈維爾領養了一隻橘貓「科密特Kermit」同時也接受心理治療。他發現所有人的鼓勵對他一點幫助都沒有，反而是科密特的陪伴讓他得到心靈的舒緩，在牠面前可以暢所欲言，而且貼心的科密特知道把拔的憂慮，總是陪在身邊等他一起上床睡覺，給他親親與磨蹭，並發出大聲呼嚕療癒最愛的把拔！


男子飽受性侵創傷　橘貓每天與他對話又親親：有我陪著你！
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科密特還是一隻會「聊天」的貓咪，喜歡跟哈維爾「對話」，在他入睡時絕對從頭陪伴到尾，不僅讓他減輕心理壓力，還讓他非常有安全感，他認為科密特簡直就是上天在他最需要求助時派來拯救自己人生的小天使！有了科密特的陪伴哈維爾不再受過去的陰影所困擾，便成積極又正向的人，一切都要感謝來到他身邊的貓咪科密特，現在快來一起看看他們的故事吧！（編輯：陳珮瑜）


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