影／餵養但是不能摸喵？　萬芳高中「遠距貓奴」的故事

我是廣告 請繼續往下閱讀
萬芳高中由於靠近山區，隱密性足夠成為附近浪貓的棲息地，牠們經常到校園內翻垃圾桶覓食造成環境髒亂，雖然「萬芳喵窩」社團的學生試圖為牠們找人領養，但總是跟不上貓咪生產的速度，於是這些貓奴們開始實施TNVR（誘捕Trap、絕育Neuter、注射疫苗Ｖaccinate、回置Return）控制浪浪的數量，6年來已經誘捕超過60隻流浪貓！另外他們也會輪班定點餵食，並且做好6個餵食點的食用記錄，以確保每一隻貓咪都能吃飽，就不會再四處翻垃圾。別看這群學生們俐落地做著每一項工作，其實一開始他們也曾受到其他師生的質疑是否把環境弄得更髒亂了？不過後來大家看著他們每天把貓咪吃飯的碗盤清洗乾淨，而且真的減少貓咪翻垃圾的習慣，後來也開始慢慢改觀。
有趣的是這些同學為貓咪付出這麼多，但是社團有個不成文規定，就是「離貓咪越遠越好」，同學們表示因為社會上仍然存在一些不懷好意的人，會故意放置毒藥等傷害貓咪，因此他們希望貓咪能隨時保持警惕才故意保持距離、不希望牠們太過親人，偶爾看到貓咪露臉就已經非常開心滿足，甚至還有同學餵養三年來沒看過貓咪在現場吃飯！雖然同學們只能當「遠距貓奴」，但是他們更認同應該要尊重浪貓的生存空間與生活方式，他們表示雖然不時能看見野生動物入侵人類農田以及家園的消息，但其實是因為動物的棲息地被破壞或是縮小，逼的牠們不得不打擾人類，因此「萬芳喵窩」的同學也希望大家在驅逐浪浪或是野生動物時，請先想想是否有什麼方式，能夠與牠們和平共處！（編輯：陳珮瑜）