COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

最愛玩具停產 店家一暖舉讓狗狗嚇傻：真的都偶的嗎？

現在馬利有好多好多草莓可以玩，覺得很開心。（圖／Hayley Martin）
現在馬利有好多好多草莓可以玩，覺得很開心。（圖／Hayley Martin）

李家慧

2022-01-23 01:44:23

這麼貼心的狗狗，當然值得擁有最好的！國外一名女主人海蕾在多年前送了愛犬馬利一個可愛的草莓玩具，馬利非常喜愛，幾乎到哪都要帶著它，如今玩具磨損地很嚴重。直到有一次草莓玩具整個被泡進汙泥，洗也洗不清，海蕾實在是不得不將它丟掉。 

我是廣告 請繼續往下閱讀

馬利和最愛的草莓玩具。（圖／Hayley Martin）
馬利和最愛的草莓玩具。（圖／Hayley Martin）
身為自閉症服務犬的馬利，陪伴海蕾度過許多人生難關。（圖／Hayley Martin）
身為自閉症服務犬的馬利，陪伴海蕾度過許多人生難關。（圖／Hayley Martin）
馬利是隻非常聰明的狗狗，除了善解人意之外，對主人海蕾來說也是非常重要的依靠。身為自閉症服務犬的牠，陪伴海蕾許多艱困的歲月，也因此海蕾希望給牠最好的回報，讓牠得到最舒適、開心的生活。為了要讓馬利依然能擁有最喜愛的玩具，海蕾決定幫牠買個新的回來！ 


但當她發現草莓玩具已經完全停產時，海蕾整個心情盪到谷底。 


為了讓馬利依然擁有最愛的草莓玩具，海蕾四處問人哪裡找得到。（圖／Hayley Martin）
為了讓馬利依然擁有最愛的草莓玩具，海蕾四處問人哪裡找得到。（圖／Hayley Martin）
海蕾選擇不放棄。她上網四處尋求協助，希望有人身邊有草莓玩具的話可以割愛給馬利。幸運的是，一家商店的經理知道了這個消息，馬上連絡她，告訴她可以給她2個草莓玩具。 


包裹抵達的那天，海蕾迫不及待打開紙箱，但讓她震驚的是，箱子裡放的並不是她所期待的2個草莓玩具，而是一整箱滿滿20個！ 


本來以為只會收到2個，打開箱子卻看到20個草莓玩具！（圖／Hayley Martin）
本來以為只會收到2個，打開箱子卻看到20個草莓玩具！（圖／Hayley Martin）
馬利花了一個小時和草莓們認識認識。（圖／Hayley Martin）
馬利花了一個小時和草莓們認識認識。（圖／Hayley Martin）
而馬利又是怎麼反應的呢？海蕾說馬利一看到整箱草莓玩具，整個嚇傻：「馬利一開始非常驚訝，嚇到不知道該做什麼！牠對草莓玩具們非常溫柔，但我也感受到牠非常興奮！馬利在每個草莓上面輕壓，發出可愛的啾啾聲，花了一個小時一一清點它們。」 


現在馬利擁有20個草莓玩具，看到牠這麼開心，海蕾也放下心來。對海蕾來說，馬利不只是狗狗，而是人生中非常重要的夥伴，所以會盡一切努力給牠最棒的。因為海蕾知道，馬利也是這樣，每天都盡心盡力給她最溫暖的陪伴。（編輯：李家慧） 


現在馬利有好多好多草莓可以玩，覺得很開心。（圖／Hayley Martin）
現在馬利有好多好多草莓可以玩，覺得很開心。（圖／Hayley Martin）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀