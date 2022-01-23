最愛玩具停產 店家一暖舉讓狗狗嚇傻：真的都偶的嗎？

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馬利是隻非常聰明的狗狗，除了善解人意之外，對主人海蕾來說也是非常重要的依靠。身為自閉症服務犬的牠，陪伴海蕾許多艱困的歲月，也因此海蕾希望給牠最好的回報，讓牠得到最舒適、開心的生活。為了要讓馬利依然能擁有最喜愛的玩具，海蕾決定幫牠買個新的回來！
但當她發現草莓玩具已經完全停產時，海蕾整個心情盪到谷底。
海蕾選擇不放棄。她上網四處尋求協助，希望有人身邊有草莓玩具的話可以割愛給馬利。幸運的是，一家商店的經理知道了這個消息，馬上連絡她，告訴她可以給她2個草莓玩具。
包裹抵達的那天，海蕾迫不及待打開紙箱，但讓她震驚的是，箱子裡放的並不是她所期待的2個草莓玩具，而是一整箱滿滿20個！
而馬利又是怎麼反應的呢？海蕾說馬利一看到整箱草莓玩具，整個嚇傻：「馬利一開始非常驚訝，嚇到不知道該做什麼！牠對草莓玩具們非常溫柔，但我也感受到牠非常興奮！馬利在每個草莓上面輕壓，發出可愛的啾啾聲，花了一個小時一一清點它們。」
現在馬利擁有20個草莓玩具，看到牠這麼開心，海蕾也放下心來。對海蕾來說，馬利不只是狗狗，而是人生中非常重要的夥伴，所以會盡一切努力給牠最棒的。因為海蕾知道，馬利也是這樣，每天都盡心盡力給她最溫暖的陪伴。（編輯：李家慧）