牧羊犬失去寶寶好憂鬱　幫忙照顧奶貓展笑顏：我當媽了？

我是廣告 請繼續往下閱讀
牧羊犬喬治亞被人發現在美國與墨西哥邊境一處加油站附近徘徊時，牠的狀況看起來很糟，好心民眾通報「Sunshine Dog Rescue陽光狗狗救援機構」前來將牠帶往獸醫院治療時，獸醫師發現牠有早產的跡象，於是緊急為牠進行剖腹產，不幸的是肚子裡的胎兒全數沒有生命跡象。失去寶寶的喬治亞感到非常難過又絕望，總是悶悶不樂地窩在角落。機構創始人Anita Osa愛妮塔知道牠私念寶寶，常常瘋狂撕毀床墊試圖找回孩子，因此愛妮塔開始為牠上網找尋需要哺乳的小狗，沒想到有四隻小奶貓吸引了她的注意力！一開始愛妮塔有些猶豫，不確定喬治亞是否願意接受不同種族的寶寶，但是小貓情況緊急，加上有一隻小貓因為沒有母貓照顧撐不過去，在接過來的第一晚就去了彩虹橋，因此愛妮塔試著介紹剩下的三隻小奶貓給喬治亞認識，沒想到喬治亞非常高興，立刻接手擔任貓咪們的媽媽！
先來看一段影片～
有了「新寶寶」的喬治亞從此安定下來不再亂抓墊子，而且總是無微不至地照顧著小奶貓，小貓們在牠的看護之下健康地成長，此時的喬治亞也常常嶄露笑顏。雖然日前喬治亞被驗出子宮長了一顆腫瘤需要做化療，不過獸醫師認為是可以被充分治癒的，而且好消息是小貓們已全數被認養，甚至喬治亞還會跟其中一隻貓咪一起到新家，希望未來喬治亞與貓咪們都能健康快樂地過生活！（編輯：陳珮瑜）
Georgia and kitties. She takes her cleaning of the babies very seriously! Good mama. 🥰 @torbazorb14, her new dad, came to visit Georgia/Milo and brought her a cute new collar. ❤️💛❤️ #sunshinedogrescue
由 Sunshine Dog Rescue 發佈於 2020年8月24日 星期一