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虎斑貓學生上課時間躺書桌狂睡　網笑：下課再叫你？

馬來西亞一所大學裡出現一隻虎斑貓，在上課時公然狂睡（圖／FB@Labun Ex-KICT）
馬來西亞一所大學裡出現一隻虎斑貓，在上課時公然狂睡（圖／FB@Labun Ex-KICT）

陳珮瑜

2022-01-19 15:30:28

才上課半小時就「昏迷」這樣對嗎？馬來西亞一所大學裡常常出現浪貓在校園裡遊走，但其中一隻名叫「Labun」的虎斑貓很喜歡到教室上課，只是牠的專注力有待加強，某次教授上課到一半，牠竟然躺在桌上狂睡，讓所有師生都哭笑不得！

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2012年左右當時年紀還小的Labun被人發現在校園裡遊蕩，由於沒有母貓陪伴，學校裡的師生都特別照顧牠，其中有一位教授諾薩雷瑪Norsaremah Salleh特別喜歡牠，與其他三位講師輪流為牠購買食物與用品，而學校的清潔人員也會在假日幫忙餵食，因此牠決定在教職員大樓「定居」，甚至還得到「專屬識別證」。或許是從小就與人接觸，Labun完全不怕與人，經常走進教室「聽課」，只是某一次牠看似想要好好培養「專業知識」認真地學習，誰知道過了30分鐘後牠竟然「不支倒地」，公然地躺在學生的書桌上呼呼大睡，態度非常囂張！


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Labun在課堂上睡覺的照片被同學分享在網路上後讓牠一夕爆紅，讓他更肆無忌憚地到處爽睡，不過全校師生都對牠任性的行為「睜一隻眼、閉一隻眼」，只要牠開心沒有什麼不可以！就這樣過了幾年的校貓生活，Labun因為年紀漸大，後來就與教授一起回家過起家貓的爽爽生活了！而網友看了牠的照片都笑說：「這完全是上課時的我」、「早上的課我都是這樣度過的」、「貓：這堂課太難，讓我先思考思考，Zzz……」、「教授講課就是最好的催眠曲」、「484要下課在叫醒你？」現在來看一段牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）



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