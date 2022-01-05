貼心猴子幫媽「掰豆筴」表情超到位　網笑：家政猴太萌啦

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蓋特林在8週大的時候，牠的家人在一個因緣際會下拯救了牠，當時牠處在一個不太友善的環境，由於身邊也沒有母猴，家人將牠救援後就直接照顧牠長大。雖然蓋特林身為猴子好奇心強又好動，但其實牠很貼心，這天馬麻正在挑豆筴，當她將豆子的蒂與粗纖維撕開後丟到小盆子裡，聰明的蓋特林馬上幫忙將豆筴折斷，只是遇到難折的豆子時牠必須使力，頓時臉皺在一起看起來非常認真，現在先來看看這段影片～
@gaitlyn.raeMoms best helper! Helping snap green beans! #gaitlynrae #greenbeans #helper #working #gardner #teamwork #capuchin #snap #mamagirl #asmr #cook #chef♬ original sound – Gaitlyn Rae
蓋特林的影片分享在網路上僅一個月就吸引超過81萬人次喜愛，不少網友都驚訝地表示：「好聰明，是認真在幫忙欸」、「用力的時候還會結屎臉XD」、「遇到難折的豆子，臉還會用力一下」、「超貼心的小幫手，馬麻都省事了」、「這確定是工讀生無誤」、「原來是料理猴王啊！」這裡要提醒一下雖然蓋特林看起來很可愛，但是猴子畢竟是野性較強的動物，不適合當成寵物飼養，因此大家還是看看影片就好了喔！（編輯：陳珮瑜）
同場加映蓋特林幫忙洗碗的影片，會自己開水龍頭真的太可愛啦！
@gaitlyn.raeDishes in my new sink from Santa #MyRoutine #gaitlynrae #dishesinthesink #work #pet #capuchin #gaitlyn #chore #scrub♬ original sound – Gaitlyn Rae