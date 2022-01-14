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影／阿公打造專屬「貓洞」　牠一聽呼喚鑽洞現身：叫偶？

網友住在鄉下的阿公家有一個「貓洞」，貓咪一聽見呼喚就從那裏跑出來（圖／網友Yi Yi授權提供）
網友住在鄉下的阿公家有一個「貓洞」，貓咪一聽見呼喚就從那裏跑出來（圖／網友Yi Yi授權提供）

陳珮瑜

2022-01-14 14:29:34

從這裡鑽出來太可愛了！網友Yi Yi有一位住在高雄鄉下的阿公很有愛心，經常餵養附近的浪貓，日前她回家探視阿公時，對著老厝牆上一小洞喊「咪醬」，沒想到幾秒後一隻白底虎斑貓就從「貓洞」緩緩現身，網友看了都大讚：「居然有這麼棒的設計！」。

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影／阿公打造專屬「貓洞」　牠一聽呼喚鑽洞現身：叫偶嗎？
影／阿公打造專屬「貓洞」　牠一聽呼喚鑽洞現身：叫偶嗎？
Yi Yi受訪時表示這間已經60年的老厝目前只有阿公居住，當初在建造時因為附近有不少浪貓，愛貓的阿公在牆上開了一小洞，一來能讓貓咪進屋，而來可以驅趕家中老鼠。後來這個小洞曾經用磚頭封住近40年，但是自從出現了一隻白底虎斑貓「咪醬（又叫阿咪、喵吉、喵A）」之後，牠很喜歡阿公經常黏在他身邊，阿公乾脆將磚頭取出方便咪醬自由進出，而聰明的咪醬只要有人呼喚牠，牠就會從走貓洞通過，「貓洞」儼然成為咪醬的專用通道。


影／阿公打造專屬「貓洞」　牠一聽呼喚鑽洞現身：叫偶嗎？
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別看咪醬現在這麼親人，過去牠也曾是警戒心很強的浪浪。大約3、4年前一隻虎斑母貓在這裡生下一窩小貓後，一家子發現有人靠近就會馬上離開，雖然目前母媽與咪醬的其他手足會來吃飯，仍然不願意親近人類，而每星期都回去探視的Yi Yi與阿公也不想勉強。不過一歲的咪醬則因為太貪吃，Yi Yi利用這點特性戴著厚手套親訓，雖然一開始常常被咬，但是只要給食物咪醬還是願意被摸，久而久之牠已經習慣，加上平常都是阿公放飯，牠才變得親人又愛黏阿公！


影／阿公打造專屬「貓洞」　牠一聽呼喚鑽洞現身：叫偶嗎？
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雖然咪醬算是半浪浪，不過貼心的牠會與阿公上山溜達散步，或是進屋陪伴阿公。有趣的是咪醬個性有一點像狗「叫得來」，因此只要在屋外呼喚，咪醬就會從貓洞出來喵喵叫，彷彿在說：「是誰找我？」網友看了影片都笑說：「感覺是吸小腹才過來的」、「好可愛的設計」、「貓咪從洞走出來還喵一聲，可愛慘了」、「橘貓應該沒有辦法通過這一個洞」、「好適合養貓的房子」、「還好是阿公養的，如果是阿嬤⋯可能就過不去了」、「這個洞是身材控制系統！」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）



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