年終獎金、尾牙想賺好賺滿？記得先向「3神明」求財運

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在台灣擁有廣大信仰群的關聖帝君也被視為「財神」，據說關羽發明了算盤與「原、收、出、存」的簿記之法，同時也精於計算，因而被許多商業人士視為財神，想求財的朋友，這位義薄雲天的關聖帝君也一定要祭拜。
土地公
堪稱台灣神明中密度最高的土地公，這位處處可見的「神界里長伯」其實也有「財神」的神格，有許多土地公的金身都是一手拿拐杖，一手拿金元寶，而且有不少知名的求財聖地都是主祀土地公，例如南投竹山紫南宮就是香火鼎盛的財神廟。所以想在過年前求個好運氣，萬萬不可忘記土地公。
虎爺
在台灣宮廟中常見的虎爺，又稱為「下壇將軍」，向來被視為神明的腳力以及小朋友的守護神，其實威猛的虎爺也有「賜財」的職責！俗話說：「虎爺咬錢來」，表示向虎爺求財是可行的，台灣亦有不少地方有向虎爺求財、換水錢的儀式，所以在求財時，虎爺也是一位不可錯過的神明。
其實在台灣的民間信仰中，每間廟的主神或多或少都有「賜財」的職責，這是民間信仰中常見的神明「業務全包」的現象，所以祭拜一間廟的主神求財，也是一種方法。雖然有許多神明有其專精的領域，但並不代表祂不負責其它業務。雖然年終發下來必定幾家歡樂幾家愁，但是君子愛財，取之有道，想在過年前將荷包添滿、加厚的朋友，也不能為了錢做出違法犯紀的事，這樣的取財法神明是不會保佑的喔。（黃彥昇）