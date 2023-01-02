新年迎新運！夢到神明好慌張　遇到「托夢」2狀況該怎辦

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托夢，顧名思義是在夢裡發生的，意思是我們人在睡眠作夢時，在夢境中看到了某些神明、某些人交代我們做某些事。在台灣民間所謂的托夢，通常是指神明或已經過世的親友有事要你去做，大致上要符合以下兩種條件：
一、進入夢境的是神明或是「已經過世」的親友、陌生人，總之，活著的人是不會托夢要你幫忙的，還在世的人要找你只需要傳個LINE或乾脆直接面對面跟你說就好。
二、在夢中你有接受到明確的指示，該怎麼做、做什麼，而且醒來後還能清楚的記得這些事。大部份人在做完夢醒來之後，短時間之內就會忘記剛剛做夢的內容。
被「托夢」了怎麼辦？
若懷疑自己被托夢，那應該怎麼辦呢？最簡單的方式，就是直接擲筊問清楚。如果是神明入夢，就去那位神明的廟中擲筊，夢到媽祖去媽祖廟、夢到關公去關帝廟。到廟中燒完香表明來意之後擲筊，問神明是否有托夢。
如果是已經往生的長輩、親友，就在家中的神桌向祖先牌位擲筊即可。若家中沒有神桌，也可以到附近的大廟向神明表明來意，請神明幫你調資料，再以擲筊確認即可。
托夢之說雖然在民間流傳廣泛，但因為無法制定一套科學的驗證標準，所以要確認是單純做夢，還是神明、往生親友托夢，還是得靠自己去判斷，多確認幾次不會吃虧，避免到時候搞砸事情還讓神明背上責任，這是大家都不樂見的。（編輯：黃彥昇）