尾牙中大獎！祈求年終獎金多一點　拜虎爺「供品要帶對」

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因為虎爺可以說是最常見的神明，稍有規模的廟宇都能看到虎爺的英姿，同時虎爺的台語發音與「富有」相近，所以台灣民間信仰認為虎爺會咬錢送財，幫助增進財運。雖然大家都知道虎爺能添財，但供品可不能亂拜，不然下壇將軍一個不滿意，也許就不幫我們補財運了。
台灣民間信仰認為，虎爺的供品須以肉食為主，而且以未烹調過的生肉、生香腸等物為上上之選，所以在虎爺的小供桌上常常能到生肉、生香腸、生雞蛋這些東西。但凡事總有例外，據說有某幾位虎爺特別喜歡炸雞，也有些廟不以肉類祭拜虎爺，所以在拜拜之前還是要先向廟方詢問避免造成他人困擾。在弄清楚你要拜的虎爺到底要拜生食還是有特殊喜好之後，仍有一些放諸四海皆準的拜拜規矩需要遵守：
一、不能只拜虎爺
雖然我們到廟中參拜虎爺的目的是為了增添財運，但千萬不能只記拜虎爺這尊神明，因為只拜單一神明是很不禮貌的事，就好比我們到朋友家拜訪，看到朋友的家人與長輩也會打聲招呼是一樣的道理。以台灣常見的參拜模式來看，虎爺通常會在參拜順序的倒數第一或倒數第二，而在參拜虎爺前一定要先跟廟內主神與其他神明表達敬意，才是一次完整的參拜流程。
二、拜完虎爺記得撤供品
撤供品是一件很重要的事，畢竟台灣寸土寸金，廟裡的空間就是那麼大，若不撤供品不僅會造成其他信眾的困擾，若供品腐敗也會造成廟方執事的麻煩，而且虎爺多以葷食、生食為主，所以參拜完畢後記得撤供品。
三、撤供品前先擲筊
撤供品前先以擲筊獲得神明同意，是台灣廟宇文化的不成文規定，就好比我們在餐廳用餐時，服務生要收拾空餐具前會先詢問我們還需不需要是一樣的道理，若吃到一半沒被告知就將餐點收走，想必任何人都不會開心。所以在撤供品前先問問下壇將軍是必要的行為。
四、錢母以多換少
台灣人拜虎爺大多有換錢母的習慣，有些廟宇會由廟方統一處理，有些廟宇則是信眾自由換取。若是你去參拜的廟宇是自由換取錢母，千萬要記得以大換小，絕對不能貪心。換來的錢母可放入紅包內隨身攜帶，讓錢母幫你吸引財運。（編輯：黃彥昇）