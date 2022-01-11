衝刺年底運勢！臘八節開運「三大招」 虎年好運用不完
農曆十二月初八，也就是我們俗稱的「臘八節」，雖然現代人對這個節日可能比較陌生，卻是很好的轉運日。「臘」這個字的原意便是歲末年終時，合祭眾神的祀儀；原本僅有祭祀眾神的祀儀，後來百姓們也一併在這天祭祖，「臘八節」便成了祈求豐收、好運的日子。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 09:05:00
在古代，農曆十二月初八「臘八節」是向上天眾神祈求福份、衝刺年底運勢的重要日子，若年底運勢夠旺，就能帶動新的一年整體運勢，所以許多人會把握這天轉運，希望能一路旺到明年！以下整理三個臘八節最常見的開運方法：
農曆十二月初八正好也是釋迦牟尼佛的成道日，不少人會在這天到廟裡禮佛和拜佛，並且吃素一天作為祈福，為新的一年祈求好運，希望自己和家人都能身體健康、平安快樂。此外，這天也是祭拜祖先的好日子，向祖先祈求庇佑後代健康、好運，並且向祖先宣告春節即將到來，接下來將密集準備過新年。
「臘八粥」指的是在臘八節用多種食材熬煮的粥，被認為能驅寒保暖、養顏美容、增強抵抗力……等多重保健功能，只要身體健康勇壯，自然就開運；臘八粥食材中有許多穀類，因此也被認為食用臘八粥有祈求來年五穀豐登的吉祥寓意。
過了臘八節，就代表農曆春節即將到來，古代許多人會在臘八節前後進行春節前的大掃除，將家中堆積許久的廢物、雜物、老舊家電清空，清掃屋子內外、倉庫、庭院…..等處，就能將累積了一年的穢氣、不祥之氣一掃而空，迎來祥瑞之氣。
以上三種開運方法提供大家參考！臘八節過了，農曆春節就不遠了，工作上做最後衝刺，也別忘了與家人一起打理農曆春節的大小事喔！（編輯：連宜方）