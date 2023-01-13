換新鈔一鍵查詢！過年紅包防「5禁忌」：這種紅包袋別用

「本篇重點提示」下周就是農曆新年，民間習俗都會包壓歲錢，民眾開始準備換新鈔，今年中央銀行推出「Google換鈔地圖」，彙整提供換鈔服務的8家金融機構、454家分行機構，一鍵就能快速查詢鄰近換新鈔據點，自今（13）日起至1月19日這五天期間，都能到全台454家分行的「新鈔兌換專櫃」換新鈔。
◾2023換新鈔地圖查詢服務，點此處一鍵快速查詢。
◾過年紅包金額避免包單數
◾紅包袋不要封口、勿重複使用
◾過年紅包內的鈔票不可對摺
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📌「新鈔兌換地圖」據點一覽表
過年包紅包的習俗，最重要的除了紅包袋內的金額外，其實「分享喜氣」的心意才是最重要的，不管是包給長輩、孩子還是其他晚輩，都希望能將自己的財氣分享給大家，讓大家沾沾喜氣之餘，新的一年也能有更好的發展。但包紅包也要注意習俗上的禁忌，否則出發點是好意，卻因為一個步驟讓好意打折可就不好了，新年包紅包的五大禁忌不可不知。
1、紅包金額避免出現單數
「好事成雙」是大家都知道的包紅包眉角，不管什麼場合需要包紅包，都要避開單數，因為老一輩認為紅包金額出現單數會觸霉頭。但數字4雖然是雙數，卻因為諧音與「死」相似，也請盡量避免。其他像是6、8等吉祥數字，大家也比較喜歡，像是600、1600、2600、3600、6000、6600、8000、8800、16000。
2、紅包袋不封口
紅包不封口，是希望年年都能夠有紅包、年年都能有多餘的福氣，因此紅包不封口有「年年如此」、「長長久久」的寓意，只要將紅包封口往下摺即可。但若是喪禮白包或婚禮紅包就需封口，喪禮白包封口代表「壞事不會有下一次」，婚禮紅包封口則代表「只結這一次」，所以要特別注意。
3、別拿過期或用過的紅包袋
若是紅包袋上印有年份、生肖年等有時間性的象徵符號，就要注意「過期」的問題，就像是我們即將迎來兔年，卻使用虎年的紅包袋就不可以；也不能使用他人包給自己或是之前「用過的紅包袋」，這樣表示「好運已到期」或是「好運已用光」，所以要注意盡量避免。
4、紅包內的鈔票不可摺起來
目前市面上能買到的紅包袋款式五花八門，有些人喜歡用小巧、精美的紅包袋包紅包，但這樣就必須將鈔票摺起才能塞進紅包袋內，反而會使拿到紅包的人「財路受阻」、「財路不順暢」，最好還是用一般正規的紅包袋，讓鈔票能平整放入，財氣不打折。
5、紅包內的現金放久一點
若拿到紅包，建議不要馬上使用紅包內的現金，可讓鈔票躺在紅包內吸收財氣多些時間，且紅包富含長輩、親友的祝福，讓財氣、祝福加持現金，等到元宵節後再將鈔票存入銀行，或是用這筆錢充實自我、購買生財用具，都會獲得加倍的反饋。
除了以上的五點禁忌外，包紅包也有些小撇步，像是換新鈔、準備紅色百鈔、每年小額增加金額等，都有財源滾滾、財源廣進的寓意。過新年包紅包主要用意是分享祝福給家人、親友，但也別打腫臉充胖子，量力而為才不會帶給自己太多負擔。過新年最重要的還是全家聚在一起，一同圍爐吃團圓飯，把握平常少有的團聚機會。（編輯：連宜方、黃韻文）