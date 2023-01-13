等不及橋村炸雞！內行「3關鍵」做出完美炸雞：欲罷不能

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現代人注重身體健康，許多飲食開始傾向自己料理和準備，但通常自己在家做料理，口味常常比不上外面餐廳的「專業廚師」。之前網路上就有「如何做出令人欲罷不能的炸雞」的教學影片，提到3大關鍵解釋為何外面的炸雞總是那麼好吃、該怎麼做出超美味的炸雞，關鍵步驟引起網友熱議。
外金黃酥脆、內軟嫩多汁，才是完美炸雞
在 YouTube 頻道「回形針 PaperClip 」中，有一部「如何做出令人欲罷不能的炸雞？」影片，內容提到一塊炸雞是否好吃，關鍵在於外皮是否金黃酥脆，內部軟嫩多汁，同時滿足這兩大重點的才是一塊完美的炸雞，而要做出完美的炸雞，必要3大關鍵就是：醃製、裹粉、油炸。
1、鹽水浸泡醃漬
對於「醃製」，用什麼方法醃製都可以，但最重要的是，雞肉一定要先經過「鹽水的浸泡」，因為這道工序能夠讓肌肉更鎖住水分，雞汁更加鮮明。
2、裹粉反覆油炸
再來是「裹粉」，若炸雞直接油炸，不會擁有酥脆的外皮，「裹粉」反覆油炸，就會有多層次口感的酥脆外皮。
3、油品選對很重要
最後是「油炸」，油炸所用的油非常重要，有些油若是因為被煮至高溫冒煙就會發生變質，因此推薦用「花生油、橄欖油、米糠油」，這些發煙點在 204 度以上的食用油。
網友們看完影片後紛紛大為讚賞：「這是我看過最科學的炸雞」、「影片真的很好，看了餓到爆」、「影片做得很鮮嫩銷魂」、「學到一課」、「這是我看過最科學的美食製作」、「看了都想吃，等等去買」。（編輯：王柏文）