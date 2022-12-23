聖誕節不想人擠人？快筆記在家約會「經典愛情電影片單」

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比起新潮的電影，有時候老派的經典更是耐人尋味、百看不厭。以下就為各位盤點幾部歷久不衰的經典作品，給你在聖誕夜的時候可以細細品味。
＃《鐵達尼號》（Titanic）／1997
若說到愛情電影的經典，這部作品絕對是第一秒會闖入腦海的。一名來自美國威斯康辛州的可憐孤兒，在撲克牌賭局中贏得兩張鐵達尼號三等艙船票，上船後相遇了一名來自美國費城的貴族女孩，兩人本應展開一場浪漫的戀愛，卻在戀情萌芽之際遇上無法逃離的船難，被迫拆散。這齣以歷史事件為舞台的半虛構故事，主角兩人可歌可泣的戀情，至今仍歷久不衰。
＃《手札情緣》（The Notebook）／2004
《手札情緣》改編自尼可拉斯史派克在1996年出版的同名小說，故事描寫1940年代一對相愛的戀人因二戰而被迫分開，女主角等待了七年之後，遲遲未等到男主角歸來，於是接受了小開的求婚，但偏偏這時卻得知了男主角的消息。只能說命運就是喜歡這樣用老套的方式捉弄人，可是就是因為老套，所以經典。這段在戰爭時期的戀情使現代人觀賞起來格外心痛，在美好的聖誕夜重溫之後，說不定能讓你更加珍惜另一半的存在，使你們感情升溫。
＃《初戀那件小事》（Crazy little thing called love）／2010
相較於前兩部雖然浪漫但帶有悲傷氛圍的作品，這部泰國電影《初戀那件小事》就顯得輕鬆愉快許多，劇情仍然老套到不能再更老套的設定，一位平凡無奇的女主角愛上風雲人物男主角，因此努力讓自己醜小鴨變天鵝的追愛故事。儘管劇情走向很好猜，可是過程中沒有太多的大道理，輕鬆愉快的表現方式使觀眾能回想起初戀時對愛情的嚮往。
＃《真愛挑日子》（One Day）／2011
《真愛挑日子》或許是最適合在2020年重溫的經典，畢竟這是由一個不斷地錯過、最後好不容易修成正果，卻又因意外天人永隔的悲傷故事。電影中橫跨近20年的時空，男女主角多次在錯誤的時間相遇，沒有太轟轟烈烈的場面，但卻充滿淡淡的哀愁，可是就如同上述所及，聖誕節應該要看點浪漫的片，可是若沒有「悲傷」作為借鏡，要怎麼樣才能意識到，活著的我們有多幸福？
＃《真愛每一天》（About Time）／2013
若真的沒有辦法接受悲傷的戀愛電影，不如考慮重溫《真愛每一天》，這部帶著科幻風格的愛情喜劇，在短短兩小時的片長之中，讓人看透人生百態，意識到緣分和命運的重要性。電影中沒有過激的情緒，有的只是細水長流的平凡幸福，反而更讓人明白生命中最可貴的是活在當下。
＃《樂來越愛你》（La La Land）／2016
《樂來越愛你》當時在台上映時，被稱為「就算是四刷都嫌不夠」的精彩歌舞愛情電影，全球票房累計超過4億美元。這並不是一部只談戀愛的電影，而是一個追求夢想的故事，與觀眾一起探討為什麼愛情不能是生活的全貌？男女主角自冬天相遇，一起經歷了四季後，再次回到原點的鋪陳，也闡述了這段無疾而終的感情走了一圈又回到原點的無力感。而這段由冬天開始的戀愛，應該很適合在冬天觀賞。