聖誕節跨年交換禮物！「最爛雞肋」曝光 網笑慘：太厲害
聖誕節、跨年即將到來，不少朋友又開始揪玩「交換禮物」，不過每次總是讓人苦惱到底要買什麼，買太雷會怕別人抽到有怨言。有些人則刻意訂主題是最爛禮物、雞肋禮物，就有一位女網友在網路上求助，「聖誕節能交換什麼爛禮物？求推薦」，沒想到網友們各式各樣的答案紛紛出爐，最狂的首選曝光後，全場笑慘直言「這個太厲害」，引起熱議。
這位網友在批踢踢WomenTalk板上PO出一篇「聖誕節交換爛禮物」的文章表示，「跟三五好友約好今年聖誕節不交換好禮物，只交換爛禮物，但不能交換會過期的東西」，原PO更超直接指出「上次我自己是準備沒水的原子筆」，但現在原PO卻為此煩惱「這幾天想來想去，還是想不到有啥爛禮物可以交換，想來問看看有沒有什麼好的想法」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示：「我朋友買了一大包金紙」、「不是馬克杯嗎」、「整串衛生紙，外包裝弄的很像超豪華禮物的感覺」、「送過馬桶塞…組合」、「高中歷史指考講義」、「各個速食店的醬料包」、「去年整本沒用過的日曆，後面空白的可以當計算紙」、「風扇葉片」、「工程帽」。
但最多網友力推最爛禮物為「三角錐」，「交通用三角錐」、「三角錐」、「磨平的光頭機車輪胎，剛換新胎，舊的別浪費當禮物，可以跟三角錐合體，不會飛走」、「送過三角錐，給你參考」、「送過三角錐」、「三角錐真的太厲害」。（編輯：王柏文）