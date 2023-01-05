唱《First Love》被酸爆！白冰冰：碰上就面對處理和放下

以下內文摘自《可以哭，別認輸：白冰冰逆流而上的頑張哲學》，野人文化出版。
寫這本書的目的不是要告訴大家白冰冰有多麼傷心、多麼堅強、多麼勇敢、或多麼厲害，而是要告訴大家，每個人的人生劇本都不同，扮演的角色也不一樣，會遭遇到的挫折更是迥異。當你遇到任何困難或巨變時，你會用什麼樣的方法及態度去處理呢？
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我的處理方式及情緒的管控有比一般人強的地方，也有比一般人弱的地方。強的地方可以給大家做參考，弱的地方能讓大家做為借鏡，千萬不要重蹈覆轍。有人說過「寧走十步遠，不走一步險」，冰冰姊的故事要告訴大家，世界何其大，你不是最可憐的那個人，碰上了只有面對、處理、放下。
雖說放下談何容易，我也跟大家一樣，一直都是拿不起、放不下，但時間會教我們，如何解決心裡的傷痛及對人、事、物的怨懟，學習如何趨吉避凶，凝聚正能量！
我就是太陽花向日葵，遇到挫折還是努力朝著陽光生長
我曾經在網路出了一道題目問大家，如果要用一種花卉或者一種動物來形容我，大家的看法會是什麼？結果各式各樣的答案都有，有人說我如牡丹花般之高貴，如百合花般之純潔，如鶴頂紅般之熱情，如玫瑰花般美麗、大方、溫柔、可愛，如康乃馨般溫暖，如木槿花之堅韌，如扶桑花柔中帶著堅毅，但百分之九十寫的都是同一種花卉：如陽光般的向日葵！
曾經有一篇文章寫到「一樣的眼睛，有不一樣的看法；一樣的嘴巴，有不一樣的說法。」唯有這個答案統計出來的結果跟我的想法相同。我也自認我就是太陽花向日葵，不管含苞時是如何脆弱，即使碰到風雨、遇到挫折，還是努力朝著陽光生長。
至於象徵我的動物，有人說我像小白兔般溫柔敏捷，像孔雀般雍容美豔，像冰天雪地的國王企鵝，經過一番辛苦的蛻變之後，才能展現漂亮的皮毛，也有人說我像羊咩咩，吃著自己眼前的草，老老實實的幹活，不去侵犯別人領土，碰到任何被欺負的事情也是逆來順受，更有人說我像母獅子，護家愛子、覓食持家、不怒自威。其中最特別的答案是有人說我像小龍女，因為就像一條活龍一樣，不管經歷多少困難，只要經過稍微沉澱之後，馬上又生龍活虎、神氣活現！
未必「明天會更好」，肯定「明天會更老」
這就是我寫這本書最大的目的，人生不可能沒有挫折、沒有壓力。有人說「明天會更好」我覺得未必，但「明天會更老」那是一定的。也有人說有能力的人，人家會稱呼您「李老、張老、王老」，但沒有能力的，則簡稱「老李、老張、老王」。無論如何，未來我會努力朝「白老」路途上邁進。
有人問我：「妳要一直努力到什麼時候呢？」但我想說人生不努力活著做什麼呢？當你放棄一切的時候，除了吃喝玩樂，就只有等死，而我活到老學到老、努力到老，不僅自己獲得很多學習，也因為自己的多元機會可以嘉惠很多人，何樂而不為？
在所剩無幾的人生歲月，我希望能照亮社會
有幸出這本自傳，希望有苦難、有挫折的人，都能揮別憂傷，迎向陽光。我常勉勵自己「隨和，但不隨便」，我不會刻意祈求老天或人們給予我什麼，但若老天要用我，就會給我更多能耐與正能量。在我所剩無幾的人生歲月，其實可以選擇各種過法，但我希望能照亮社會。
常聽說滾滾紅塵，但人世間為何用紅塵，而非黃塵、綠塵、藍塵、白塵？或許是人世間本是單純的，而人的思維確是萬般複雜的，有人就有比較、有計較、有爭鬥，國與國之間的戰爭、企業之間的競爭、人與人之間的鬥爭、有時候連親兄弟姐妹之間都難以避免，尤其以古時候的皇室為甚，親兄弟之間為了爭王位而征戰流血，平民百姓的兄弟姐妹為了爭財產而流血，難怪稱為滾滾紅塵。