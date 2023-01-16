過年包紅包傷腦筋？看輩份準沒錯　搞懂「4重點」不失禮

◾過年一定會包紅包，該怎麼包不誤觸地雷，有很多眉角要注意
◾包紅包先看備份，原則上長輩逐年增加，晚輩一視同仁
◾包紅包4大注意事項，記得要包雙數、金額不要超過長輩、勿使用過期或用過的紅包袋、記得用新鈔
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你一定常常聽到「過年要領壓歲錢」這句古話，其實這一說法表達的是由長輩給晚輩的紅包，稱為「壓歲錢」，而晚輩給長輩的紅包則叫做「添歲錢」。 因此，若經濟許可，包給長輩的紅包盡量逐年增多，有著年延益壽，壽比南山的意思。
不過貼心提醒大家，別忘了包完紅包要記帳，千萬別忘了金額而越包越少，長輩們是很容易走心的 (笑)。
2.包給晚輩原則：一視同仁
對於在學的孩子，過年放假與排隊領紅包是最期待的時刻。因此，作為長輩，建議可以包給家中晚輩都一樣的金額即可，才不會引起孩子們的比較心態。自己也比較省麻煩(笑)。
包紅包4大重點
注意事項1：紅包要包雙數
在華人文化裡，雙數一直都有團圓與祥和的意思，因此包紅包當然也要圍繞著這個概念。但要注意的是，數字4與死有諧音，容易讓人有不好的聯想，因此不宜包跟數字4相關的金額。這邊有個特別的狀況，在我們的觀念裡，6與8都是吉祥的象徵。包這兩個數字準沒錯！然而，經過一番調查才發現，數字8其實是不宜拿來當作開頭的，會有令人聯想到閩南語「別」的諧音，有離別與分離之意。因此建議8可以放在後頭，比如2800、6800元。
注意事項2：紅包金額不能包超過長輩
晚輩不能包超過長輩是種禮貌的表現。如果真的想要超過長輩的金額，建議可以用其它的方式代表。比如說多送ㄧ件新衣或文具當作額外的禮物。
注意事項3：不要使用到過期或使用過的紅包袋
切勿重複使用紅包袋，新年就是要有「新」的祝福。更不用說用到舊的生肖圖案囉！
注意事項4：記得使用新鈔
還記得以前都收到長輩們給的全新鈔嗎？從紅包裡頭拿出新鈔的感覺你一定不陌生而且覺得很開心！新年使用新的鈔票也有萬象更新的好兆頭！所以非常建議大家要注意銀行的營業時間，記得換新鈔！
包紅包之前的貼心小提醒
其實包紅包不是種比較，心意最重要！如果手頭不夠寬裕，建議可以和兄弟姊妹們討論好，大家一起合資ㄧ包也是很喜氣的作法。自古以來的紅包文化本意並不是種給人壓力的事情，最重要的是提醒子女們的心意與孝心！各位可以依照自己的狀況包紅包，但最重要的是團聚與陪伴！
※文字：Vogue 美人會 – 曼曼達
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