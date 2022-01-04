才因瞇瞇眼涉嫌辱華被圍剿　「三隻松鼠」舊廣告又出事了

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近日，「三隻松鼠」又被中國網友翻到2019年3月上線的一則廣告，上頭的模特兒穿著白色襯衫、綁著紅領巾，被控是在模仿中國少先隊，有違法嫌疑，再次引發熱議。
報導指出，少先隊員所配帶的紅領巾，有象徵意味，故在製作和使用上規範較嚴，基本上不得用於商業廣告及活動，所以才被點名涉嫌違法。
「三隻松鼠」3日再於微博發出道歉文，內容打著：「我們向關心、支持、信任三隻松鼠的消費者和社會各界表達最誠摯的歉意。經查，該廣告於2019年3月28日上線，我司對此頁面上線審核把關不嚴。接到蕪湖市少工委函告後，我司意識到該問題的嚴重性，已於2019年4月1日下線相關頁面及產品，並針對性加強內部合規審核與員工培訓宣導。」
「三隻松鼠」還在道歉文中強調，「三隻松鼠扎根中國，創業於安徽蕪湖，是一個土生土長的民族品牌。歡迎社會各界繼續關注三隻松鼠，我們將虛心接受來自消費者、監管部門及媒體的監督和批評，以此為鑑，改正不足，避免此類問題的再次發生。」
不過，也有不少中國網友質疑，在這麼短時間內，舊廣告接連被挖出，內情恐怕不單純，認為：「三隻松鼠最近是得罪誰了？一直被黑，都過去多久的事了，真的服了」、「很好奇幕後是誰在操控一切，能把三隻松鼠3年前的東西挖出來，真是用心良苦」、「競爭對手差不多得了瘋狂挖黑料」。