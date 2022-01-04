桃機清潔員確診「Ct值11」列本土個案 鄭文燦凌晨急說明
桃園市中壢區某國小和桃園市某高中兩所學校，昨（3）晚發出通知，宣布1月4日緊急停課，指揮中心隨後證實，國內新增1例本土確定病例，為本國籍40多歲女性，在桃園機場停車場擔任清潔人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑AZ疫苗。而桃園市長鄭文燦也於凌晨緊急在臉書發文，向大家說明疫情最新資訊，透露已完成6名親密接觸者採檢，核酸檢驗PCR結果皆為陰性。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 07:25:39
鄭文燦在臉書發文表示，「指揮中心晚間公布新增1例COVID-19本土確定病例，居住地於桃園市，為本國籍40多歲女性，於機場停車場擔任清潔人員，近期無出入境紀錄。桃園市衛生局第一時間啟動疫調、採檢、消毒，同時通知同住家人就讀的學校進行預防性停課一天，並已完成6名親密接觸者採檢，核酸檢驗PCR結果皆為陰性，請師生家長不需過度擔心」。
鄭文燦指出，「個案曾於12/30、31上午9時至12時有至忠貞市場（中壢前龍街路段）擺攤賣小孩耳環、公仔、髮圈等，民眾如有足跡重疊者，請進行自我健康監測，若於1/14前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或指定採檢院所，接受採檢及評估」。
鄭文燦最後呼籲，「國際疫情嚴峻，桃園是機場國門所在地，責無旁貸。我們將持續以即時疫調、擴大匡列、多次採檢的方式，來努力守住國門。建立社區防線，桃園仍不會鬆懈，會以嚴謹的態度做好每一個防疫環節，也請大家不能輕忽大意，出入公共場所正確佩戴口罩，落實實名制，一起做好自身防疫」。（編輯：倪浩軒）
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