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Toyz放出來了！經勒戒所評估「無毒癮」　檢方同意釋放

▲LOL前世界冠軍Toyz劉偉健因涉嫌販賣二級毒品大麻被羈押2個月，隨後移送移送台中毒品勒戒所，昨（3）日已停止觀察勒戒獲釋。（圖／翻攝自《Toyz》臉書）
▲LOL前世界冠軍Toyz劉偉健因涉嫌販賣二級毒品大麻被羈押2個月，隨後移送移送台中毒品勒戒所，昨（3）日已停止觀察勒戒獲釋。（圖／翻攝自《Toyz》臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-01-04 08:05:24｜2022-01-04 08:05:30

曾為《英雄聯盟》S2世界冠軍TPA中路選手Toyz劉偉健，9月底驚傳涉嫌販賣二級毒品大麻，依《毒品危害防制條例》聲請羈押獲准，隨後裁定150萬元交保後遭限制出境，並移送毒品勒戒所觀察。而昨（3）日Toyz經所方認定無毒癮且狀況良好，已獲得釋放。

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根據《聯合新聞網》報導，Toyz在去年12月28日完成複評，表告顯示Toyz沒有毒癮戒斷症狀，在戒治期間表現良好，評估已無需接受強制戒治。檢方收到報告後，隨即向法院聲請停止觀察勒戒，Toyz遂於昨日順利獲釋。

▲LOL前世界冠軍Toyz傳出因涉嫌販賣二級毒品大麻，遭警方帶回偵訊，稍早已向法院聲請羈押。（圖／翻攝自Toyz臉書）
▲LOL前世界冠軍Toyz昨（3）日已停止觀察勒戒獲釋。（圖／翻攝自Toyz臉書）
Toyz出來後面對鏡頭相當低調，僅表示「之後會跟大家詳細說明」。身為前電競選手又有經營YouTube頻道，Toyz在青少年間擁有高人氣，販售大麻遭收押讓社會相當震驚。如今Toyz雖然結束勒戒觀察，但全案仍在偵辦中，尚未偵結。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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