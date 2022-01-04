Toyz放出來了！經勒戒所評估「無毒癮」 檢方同意釋放
曾為《英雄聯盟》S2世界冠軍TPA中路選手Toyz劉偉健，9月底驚傳涉嫌販賣二級毒品大麻，依《毒品危害防制條例》聲請羈押獲准，隨後裁定150萬元交保後遭限制出境，並移送毒品勒戒所觀察。而昨（3）日Toyz經所方認定無毒癮且狀況良好，已獲得釋放。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 08:05:24｜2022-01-04 08:05:30
根據《聯合新聞網》報導，Toyz在去年12月28日完成複評，表告顯示Toyz沒有毒癮戒斷症狀，在戒治期間表現良好，評估已無需接受強制戒治。檢方收到報告後，隨即向法院聲請停止觀察勒戒，Toyz遂於昨日順利獲釋。
Toyz出來後面對鏡頭相當低調，僅表示「之後會跟大家詳細說明」。身為前電競選手又有經營YouTube頻道，Toyz在青少年間擁有高人氣，販售大麻遭收押讓社會相當震驚。如今Toyz雖然結束勒戒觀察，但全案仍在偵辦中，尚未偵結。（編輯：倪浩軒）
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