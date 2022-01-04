用馬運防疫物資挨批作秀 陝西官方澄清：民間自行捐贈！
中國新冠本土疫情持續蔓延，其中以陝西省、特別是西安市疫情最為嚴重，並外擴至其他省市。近日有段影片在中國社群平台上瘋傳，聲稱是陝西省商洛市丹鳳縣，因疫情防控限制車輛通行，而改用馬隊運輸物資的影片，引發熱議。不過當局已跳出來澄清，這並不是政府的物資運送行動，而是民間人士的捐贈行為。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-04 08:22:32
綜合中媒報導，陝西疫情嚴峻，雖然2日新增92例，已比先前連續8日本土確診破百要低，但當局絲毫不敢大意，疫情防控工作仍在緊鑼密鼓進行中。近日一段馬匹隊伍運送防疫物資的影片引發熱烈討論，不少中國民眾認為，這是因當地已經限制車輛行走，才用馬來運送防疫貨物，質疑這麼做不但缺乏效率、防疫僵化，更多的是政府作秀的成分。
對此，陝西省丹鳳縣政府已於3日回應，指控「消息不實」，該影片拍攝的防疫物資，是居民自發捐贈，其中1名捐贈者擁有8匹馬，所以才會組成馬隊搬運物資。而且，當地並沒有限制防疫物資車輛行駛，呼籲民眾不要隨意相信並傳播謠言。
報導指出，由於丹鳳縣山地較多，使用騾馬等牲口來進行高坡運輸的情況相當常見，而這段拍攝於1月2日的影片，則是丹鳳縣龍駒寨街道辦鳳麓社區居民趙姓男子，以自己的8匹馬組隊，和另外幾名民眾為鳳麓社區疫情防控檢查站捐贈愛心物資，捐贈物資總價達5600人民幣（約新台幣2.5萬元）。
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