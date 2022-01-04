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台積電ADR大漲逾7%　法人：台股今可望續震盪走高

▲台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾7%。法人預期，台股今天可望延續震盪走高趨勢。（中央社檔案照片）
▲台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾7%。法人預期，台股今天可望延續震盪走高趨勢。（中央社檔案照片）

中央社

2022-01-04 08:38:11

（中央社記者張建中台北4日電）美股走揚，道瓊工業指數和標普500指數同創新高，台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾7%。法人預期，台股今天可望延續震盪走高趨勢。

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儘管市場預期利率走高，美股2022年開紅盤依然收漲。道瓊工業指數上漲246.76點，漲幅0.68%，收在36585.06點；標準普爾500指數揚升30.38點，漲幅0.64%，收在4796.56點；那斯達克指數大漲187.83點，漲幅1.2%，收在15832.8點。

費城半導體指數上揚81.05點，漲幅2.05%，收4027.22點。超微（AMD）上揚4.41%，英特爾（Intel）揚升3.32%，台積電ADR大漲逾7%。

國內外產業訊息方面，美國電動車廠特斯拉（Tesla）2021年共交付93萬6000輛車，較前一年增加87%，股價飆漲13.53%。

蘋果（Apple）股價一度衝破182.86美元關卡，成為史上首家市值超過3兆美元的企業；終場上漲2.5%，收在182.01美元，去年初以來累計漲逾37%。

測試介面廠中華精測自結去年12月合併營收新台幣4.23億元，僅次於去年10月，創歷年單月次高。去年第4季合併營收12.72億元，創單季新高，去年全年合併營收42.41億元，創歷年新高。

IC載板大廠南電自結去年12月合併營收49.08億元，創歷年單月次高，去年第4季合併營收147.74億元，創單季新高，去年全年營收522.28億元，衝歷史新高。

法人表示，台股3日上下震盪141.22點，終場收漲51.67點，依然維持上升趨勢。美股走揚，尤其台積電ADR勁揚超過7%，應有利台股表現，指數可望延續震盪走高趨勢。（編輯：楊蘭軒）1110104

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