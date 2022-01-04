太魯閣號罹難家屬「尋人」蘇貞昌：別把我們永遠丟在2021
2021年4月2日，台鐵第408次太魯閣號列車的一聲巨響，帶走了49條人命、造成247人輕重傷，至今罹難者家屬的心中傷痛仍未撫平。自救團隊「太魯閣的眼淚」昨（3）晚發出對行政院長蘇貞昌的「尋人啟事」，認為台鐵改革並沒有真正啟動，喊話「蘇院長願意幫我們嗎？能不能不要把我們就這樣丟在2021？」
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 09:40:11
太魯閣號罹難者家屬自稱是「永遠被留在2021，到不了2022的傷心人」，看著眾人用歡呼聲送走了2021，迎來嶄新的2022，但失去兒女、失去父母、失去至親的罹難者家屬們，卻永遠被留在2021年4月2日那天，在跨年夜痛得特別清晰，格外思念搭上那班408車次太魯閣號而離去的親人們。
太魯閣號罹難者家屬表示，事故那天「大家」都來了。首長們來了、民意代表們來了、部長來了、院長來了、總統也來了。「你們握著我們的手、給我們擁抱，承諾會積極協助我們，並且一定會痛定思痛督促落實台鐵改革。只是，這幾個月過去了，大家漸漸淡忘了我們，也淡忘了台鐵。」
太魯閣號罹難者家屬心痛直言，台鐵至今仍大小事故頻傳，部長多次表達震怒，但仍沒有改善，在在顯示出台鐵改革並沒有真正啟動。「每次看到這些新聞畫面，都重現了我們的惡夢，現在沒發生事故只是因為幸運而已，我們好害怕悲劇再次發生，好怕有人像我們一樣再也沒有機會跟親人說話，哪怕只是好好道別。」
太魯閣號罹難者家屬透露曾試圖跟蘇貞昌聯繫，想要與蘇貞昌面談希望不要再有下個悲劇發生，但蘇貞昌卻因公務繁忙拒絕見面。「我們只能透過新聞媒體，遠遠地看著蘇院長活躍出席許多活動，包含頒獎典禮、動土典禮，甚至12/26參與了台鐵EMU3000列車首航」。
太魯閣號罹難者家屬最後不禁感慨，「我們就這樣被留在了2021，被忘在了2021。我們想往前走，為了我們逝去的親人也希望不要有人再遭受這樣心如刀割的痛苦，我們希望開啟台鐵真正改革的新頁，想與台鐵改革ㄧ起邁進2022。可以請大家幫忙我們嗎？幫我們一起找蘇院長。蘇院長願意幫我們嗎？能不能不要把我們就這樣丟在2021？」（編輯：倪浩軒）