尼加拉瓜斷交吳進木未返台報告 外交部：斷交前已離任
尼加拉瓜在去年12月10日與我國斷交，前駐尼國大使吳進木在斷交前夕請辭、未返台報告及獲尼國國籍引發熱議。對此，外交部表示，吳進木去（2021）年9月因個人生涯規劃申請退休獲准，已於去年11月17日離任。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-04 09:52:08｜2022-01-04 10:44:39
前立委林濁水在臉書發文表示，駐尼加拉瓜大使吳進木，在斷交前夕辦退休，一斷交就得到尼國國藉。在斷交前夕報回來的都是好消息。斷交大事發生還不回台報告。「一連串的不合理！完全是叛國行徑」，林濁水更呼籲銓敘部馬上先追回退休金。
外交部發言人歐江安回應表示，吳進木去年9月28日因個人生涯規劃申請退休獲准，已於去年11月17日離任，並辦妥退休離職手續。吳進木曾向外交部表示，因其太太健康因素，目前暫時無法返回台灣。
外交部長吳釗燮去年12月23日在立法院應詢時表示，吳進木因為妻子身體不佳，無法長途旅行，已申請退休。他已經提醒吳進木本人受到國家機密保護法規範，未來會檢討這部分可能的漏洞，讓相關規範更為嚴謹。
尼加拉瓜在去年12月10日閃電宣布與我國斷交，轉而承認北京。我國將駐尼加拉瓜共和國大使館的館舍及財產象徵性轉售予天主教會馬納瓜總教區，但是尼加拉瓜總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)下令沒收我國外交部捐贈的資產，並轉交給北京。外交部表示將循正當國際訴訟，維護台灣外交財產，使尼國負擔國際不法行為的責任。