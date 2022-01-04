日職／韓職洋將日職失敗　韓傳奇教頭嗆：等級根本不同

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以Raul Alcantara為例，他在韓職2020年效力斗山熊時繳出20勝2敗，防禦率2.54的宰制成績，但在日職2021年無法站穩阪神先發輪值，僅有3勝3敗、防禦率3.49的成績。
金星根認為，韓職和日職是之間是「又近又遠的聯盟」，而這些洋投在日、韓職成績有巨大落差，原因在韓職打者和日職打者選球落差大，他認為韓職打者對於快速球和垂直往下掉的變化球應對較弱，很容易被投手騙到，而日職打者會輕鬆把這種引誘球選掉。
金星根直言，Raul Alcantara無法在日職複製韓職成績不是特例，8、9成在韓職取得成功並轉戰日職的洋將都會失敗。
此外打者部分也出現落差2016、17年效力韓火球團的Wilin Rosario在韓職2年繳出通算3成30的打擊率還有70轟，但2018轉戰日職卻只有打擊率2成42、8轟的成績。金星根表示，Wilin Rosario對於往外拐的球路應對較差，在韓職期間不會對外角球出手，都是集中攻擊投到中間的失投球。但在日本時常看到，投手讓Wilin Rosario追打外角壞球後，直接塞進內角的球路和Wilin Rosario對決，日、韓職投手對於好球帶兩側的攻擊思維不太一樣。
不過也不是沒有在日、韓職都取得成功的洋將，例如從三星獅轉隊到軟銀鷹的Rick van den Hurk、還有從斗山熊轉隊到橫濱、中日龍的Tyrone Woods。最特別的是Tyrone Woods，他沒有大聯盟資歷，卻轉戰橫濱後獲得2屆日職全壘打王，在日職6年合計敲出240發紅不讓。
對於Tyrone Woods的成功經歷，金星根分析Tyrone Woods不是只會傻傻的做強拉型的揮擊，也是會順勢推打的打者。金星根更直言，只會把重心放在往前攻擊的打者，在日本幾乎都會失敗。
金星根最後認為，日職跟韓職基本上是等級完全不同的聯盟，在日本投手球速超過150公里是很普通的事情，球速、球種和變化球銳利程度都是日本投手較佳。韓國投手雖然有將球控制在好球帶內的能力，但是在和打者對決時，並沒有將球投到指定位置的控球，這是日、韓兩聯盟投手部分最大的差異。