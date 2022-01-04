林智堅批《地制法》改付委 國民黨：他自己開的吞敗戰場
針對新竹市長林智堅受訪時稱，國民黨以《地制法》模糊公投結果。國民黨文傳會主委凌濤指出，此案為民進黨公投隔天密謀發動，立法院民進黨團總召柯建銘提案修法，還發生綠營自家人不願連署的窘境，豈敢怪罪他人？《地制法》修法就是民進黨欲強渡關山的最壞示範，林智堅牽扯國民黨主席朱立倫來轉移焦點，根本是倒果為因，甩鍋自己充滿算計的倉促竹竹併還企圖裝傻。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-04 10:40:02｜2022-01-04 10:41:17
對於林智堅批《地制法》未逕付二讀改付委，要1個多月後才會再次討論。凌濤昨夜抨擊，提案至今未見民進黨針對合併案有任何規劃方案、也未見該黨內自身及與社會有任何討論，一個月後民進黨就確定能端出完整的竹竹併法制配套嗎？凌濤表示，林智堅不應該在為一己之私所提的「大新竹合併案」粉碎後，就對縣市合併議題及民眾期盼置之不理。
凌濤表示，國民黨提出「2026竹竹苗科技都」，考量新竹縣市合併面積腹地人口較小且有產業共同聚落問題，竹竹苗三者都是護國神山產業鏈的一環，共同生活圈若能一起合併升格，才是對台灣整體國土規劃與區域發展最好的方向。請執政黨應針對大新竹的未來，提出完整規劃加上財政與法制配套才是正辦，勿再以政治口水耽誤竹竹苗與臺灣的未來。