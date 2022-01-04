iPhone13上月罕見跌價潮！十大降價榜佔一半　這款跌最多

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從手機降價排行榜單來看，傑昇通信分析，12月降價金額及降幅反而較上月穩定，本月降價最多的單機是以微雲台3.0為主打的vivo X70，因年末促銷搶市，低調降價2,00元回饋用戶，影像功能一直是vivo X系列的熱點之一，繼X60系列與光學大廠蔡司合作備受好評，X70系列的推出也沒讓用戶失望，消費者可趁此時入手用1.6萬有找的價格，入手旗艦規格的X系列。
有趣的是，同樣都在9月上市的vivo X70、三星Galaxy Z Flip3及SONY Xperia 5 III，先後成為降價榜上安卓機型前三名，傑昇通信表示，若非剛好年末促銷活動多，很容易誤以為落入新機生命週期即將結束的過程，尤其是總降價金額累積9898元、降幅32％的三星Galaxy Z Flip3，預期新機S22系列上市後，價格有望更甜；雖然各大手機廠牌的銷售策略、產品特色及市場接受度皆不相同，倘若像SONY Xperia系列與電信業者深度合作，給足消費者優惠，市場價格也容易隨之波動。
而真正順走在產品生命週期上的則是OPPO Reno6 Pro，先是年初Reno5上市，半年後Reno6系列於8月先後開賣，11月便迎來Reno 7系列的發表，新機推出的速度之快，令人咋舌，傑昇通信指出，隨著高通和聯發科最新晶片的到來，2022年國內外各大手機品牌新機也將陸續發布，在新一輪換機熱潮來襲前，以當前主流高通S888處理器為例，哪怕再過一年，對多數用戶來說，性能也相當足夠，因此當前一代開始有超過兩成以上的降幅，也是消費者得以趁勢購入的時機點。