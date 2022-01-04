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iPhone13上月罕見跌價潮！十大降價榜佔一半　這款跌最多

▲2021年12月手機降價排行榜出爐，iPhone 13系列霸榜，其中Pro Max旗艦機降幅高達6%。（圖／傑昇通信提供）
▲2021年12月手機降價排行榜出爐，iPhone 13系列霸榜，其中Pro Max旗艦機降幅高達6%。（圖／傑昇通信提供）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-04 10:54:25｜2022-01-04 12:04:24

根據通訊業者統計，12月十大降價手機排名中，在iPhone缺貨熱潮過後，以旗艦規格及高容量的機型價格最先鬆動，月降幅約2至6％不等，其中iPhone 13系列更不敵這波降價潮，罕見霸榜過半；而價格一向變動較快的安卓手機，月降幅約在5至11％左右，表面上價差最高的是vivo X70本月降價2千，實際降幅最高的分別是三星Galaxy Z Flip3、OPPO Reno6 Pro，其中三星摺疊機總降價金額近1萬元。

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傑昇通信坦言，受全球疫情影響，景氣持續低迷，自9月底上市的iPhone13新機，才剛渡過缺貨潮，便面臨同期智慧型手機不斷推陳出新，導致以往價格相對穩定的旗艦機型iPhone 13 Pro與Pro Max系列，價格幾乎全數鬆動，降價榜上罕見出現5席，相較去年同期更高達6％左右的降幅；目前僅iPhone 13 Pro（256GB）天峰藍仍相當搶手，貨量少、價格尚仍維持。

▲2021傑昇通信門市12月手機降價榜。（表／傑昇通信彙整）
▲2021傑昇通信門市12月手機降價榜。（表／傑昇通信彙整）
從手機降價排行榜單來看，傑昇通信分析，12月降價金額及降幅反而較上月穩定，本月降價最多的單機是以微雲台3.0為主打的vivo X70，因年末促銷搶市，低調降價2,00元回饋用戶，影像功能一直是vivo X系列的熱點之一，繼X60系列與光學大廠蔡司合作備受好評，X70系列的推出也沒讓用戶失望，消費者可趁此時入手用1.6萬有找的價格，入手旗艦規格的X系列。

有趣的是，同樣都在9月上市的vivo X70、三星Galaxy Z Flip3及SONY Xperia 5 III，先後成為降價榜上安卓機型前三名，傑昇通信表示，若非剛好年末促銷活動多，很容易誤以為落入新機生命週期即將結束的過程，尤其是總降價金額累積9898元、降幅32％的三星Galaxy Z Flip3，預期新機S22系列上市後，價格有望更甜；雖然各大手機廠牌的銷售策略、產品特色及市場接受度皆不相同，倘若像SONY Xperia系列與電信業者深度合作，給足消費者優惠，市場價格也容易隨之波動。

而真正順走在產品生命週期上的則是OPPO Reno6 Pro，先是年初Reno5上市，半年後Reno6系列於8月先後開賣，11月便迎來Reno 7系列的發表，新機推出的速度之快，令人咋舌，傑昇通信指出，隨著高通和聯發科最新晶片的到來，2022年國內外各大手機品牌新機也將陸續發布，在新一輪換機熱潮來襲前，以當前主流高通S888處理器為例，哪怕再過一年，對多數用戶來說，性能也相當足夠，因此當前一代開始有超過兩成以上的降幅，也是消費者得以趁勢購入的時機點。

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