林家遇酒駕一死三傷 高市社會局協助代收各界愛心捐款
上（12）月26日高雄市林家4人在河東路遭酒駕者撞擊造成1死3傷事故，由於林爸爸及2位女兒仍在加護病房治療，未來復健仍是一條漫漫長路，家屬擔心後續生活重建需求，社會局長謝琍琍表示，基於照顧市民協助度過難關，將協助代收社會各界的愛心捐款。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-04 11:15:39｜2022-01-04 11:17:02
車禍發生後，市長陳其邁立即指示社會局派社工人員關懷協助家屬，連結資源提供必要協助，市府已經先發9萬塊的慰問金，同時也安排臨托，讓家屬可以放心的在醫院照顧家人三位傷者都還在醫院的加護病房在醫治中，後續社工會持續陪伴，同時也安排法扶的律師來協助。
因受傷三人仍在加護病房治療中，未來復健仍是一條漫漫長路，高雄市社會局表示，如民眾欲主動捐款協助林家，可採銀行匯款至下列帳戶，並務必在備註欄註明指定「1226林家車禍事故案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」，民眾如有捐款問題可撥打洽詢專線：07-3368333轉2064吳社工。
戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶
帳 號：高雄銀行公庫部102103031319
銀行代碼：0161028